«В случае невыполнения – кадровые предложения главе государства». Головченко напомнил послам про экспорт

Новости Беларуси. Как смягчить влияние западных санкций – главная тема на совещании в правительстве, которое прошло 9 августа с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент сообщил: выходы из кризиса ищут, находят и внедряют в жизнь.

Инфляция наполовину зависит от непредсказуемого роста российского рубля. Зато и от экспорта в Россию больше зарабатываем. То есть производственные объемы те же, доход – больше. Задача – не опуститься ниже уровня 2021 года. Роман Головченко докладывает Президенту, как это сделают. Все расписано по полочкам.