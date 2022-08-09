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«В случае невыполнения – кадровые предложения главе государства». Головченко напомнил послам про экспорт

09 августа 2022 20:21
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Новости Беларуси. Как смягчить влияние западных санкций – главная тема на совещании в правительстве, которое прошло 9 августа с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент сообщил: выходы из кризиса ищут, находят и внедряют в жизнь.

«В случае невыполнения – кадровые предложения главе государства». Головченко напомнил послам про экспорт-1

Инфляция наполовину зависит от непредсказуемого роста российского рубля. Зато и от экспорта в Россию больше зарабатываем. То есть производственные объемы те же, доход – больше. Задача – не опуститься ниже уровня 2021 года. Роман Головченко докладывает Президенту, как это сделают. Все расписано по полочкам.

«В случае невыполнения – кадровые предложения главе государства». Головченко напомнил послам про экспорт-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Первая задача – максимально поддержать развитие несырьевых отраслей, которые будут конкурентоспособны на внешних рынках. В конце июля в правительстве с участием послов провели совещание по наращиванию экспорта в страны дальней дуги. Все задачи определены, на эти рынки должны поставить продукции на сумму более 9 миллиардов долларов. Это 140 % к уровню прошлого года. В случае их невыполнения – кадровые предложения главе государства.

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# Государственная политика # общество # Роман Головченко # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

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