За год мемориальный комплекс в Хатыни будет полностью обновлён. Что изменится?

Новости Беларуси. Строительство нового музея в Хатыни станет большим общенародным проектом. Полномасштабные работы в мемориальном комплексе начнутся после 9 мая, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. «У нас есть четыре варианта». Александр Турчин рассказал о проекте нового музея в Хатыни. Подробнее.

Подробности обсудили в Логойском районе. О деталях говорили губернатор Минской области Александр Турчин, руководители дорожно-строительных, проектных организаций и духовенства. По мнению специалистов, под новостройку уже можно закладывать фундамент. А в ближайшие недели будет принято решение об облике самого музея (выставочных залов будет шесть). Сейчас существует четыре версии проекта. Старое административное здание получит новый облик, а дорога на Хатынь будет отремонтирована. В течение года будут обновлены гранитные плиты дороги «Последний путь», свежий вид приобретет скульптура «Непокоренный человек». Кроме того, рядом со старинным кладбищем построят аутентичную деревянную церковь. Копия той, что когда-то стояла в селе Хатынь.

Артур Зельский, директор государственного мемориального комплекса «Хатынь»:

В 1794 году в Хатыни была освящена Церковь восшествия Девы Марии. Тоже храм был построен, освящен. Мы даже узнаем из документов нашего национального исторического архива, что было внутри, какое было убранство. Храм, когда будет воссоздан, не будет располагаться на территории историко-культурной ценности. Он даже не будет располагаться на территории охранной зоны историко-культурной ценности. Это очень важно, потому что надо очень аккуратными быть, относиться к действующему мемориалу с максимальной ощадностью, с бережливостью.