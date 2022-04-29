Мастер-класс по плетению поясов и батлеечный театр. Чем заняться 1 Мая в Слуцке?

Новости Беларуси. В Минской области готовятся отметить Праздник труда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Слуцке площадкой для проведения мероприятия станет городской парк культуры и отдыха. Для гостей подготовили концертную программу с участием любительских коллективов. Будет работать фуд-корт и торговые площадки с авторскими изделиями. Также горожан ожидает приятный сюрприз: в парке начнется сезон фонтанов.

Елена Рахманова, начальник отдела Слуцкого райисполкома:

Здесь развернут свою работу многочисленные интерактивные, игровые, спортивные площадки, где можно будет не просто поиграть и посмотреть батлеечный спектакль, но также весело провести время за мастер-классом по плетению поясов, по изготовлению кукол. Можно посетить мастерскую экспресс-аквагрима и покататься на аттракционах.