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Мастер-класс по плетению поясов и батлеечный театр. Чем заняться 1 Мая в Слуцке?

29 апреля 2022 14:39
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Новости Беларуси. В Минской области готовятся отметить Праздник труда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Слуцке площадкой для проведения мероприятия станет городской парк культуры и отдыха. Для гостей подготовили концертную программу с участием любительских коллективов. Будет работать фуд-корт и торговые площадки с авторскими изделиями. Также горожан ожидает приятный сюрприз: в парке начнется сезон фонтанов.

Мастер-класс по плетению поясов и батлеечный театр. Чем заняться 1 Мая в Слуцке?-1

Елена Рахманова, начальник отдела Слуцкого райисполкома:
Здесь развернут свою работу многочисленные интерактивные, игровые, спортивные площадки, где можно будет не просто поиграть и посмотреть батлеечный спектакль, но также весело провести время за мастер-классом по плетению поясов, по изготовлению кукол. Можно посетить мастерскую экспресс-аквагрима и покататься на аттракционах.

Мастер-класс по плетению поясов и батлеечный театр. Чем заняться 1 Мая в Слуцке?-4

Позаботились и о юных случчанах – для них в парке будут работать аттракционы и интерактивные площадки. Завершится программа молодежной дискотекой.

# Праздничные даты # общество # Елена Рахманова # Фотофакт

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