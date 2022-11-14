«У нас есть аист со сломанным крылом». Зоотехники из Пуховичского района рассказали, как спасают раненых животных

Новости Беларуси. На Пуховщине зоотехники спасают и выхаживают птиц и животных, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, недавно в экопарке одного из крестьянско-фермерских хозяйств шанс на вторую жизнь получили аисты, лебедь и канюк.

Анна Медведева, главный зоотехник экопарка крестьянско-фермерского хозяйства:

Эта птица летела по трассе и была сбита машиной. Но люди не растерялись, не бросили его, привезли к нам в Пуховичскую районную ветстанцию. Пока он не окрепнет, не сможет сам охотится, летать хорошо, он будет находиться у нас, потом мы его выпустим.