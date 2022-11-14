Стильная сумка и ремень. Дети разрабатывают дизайн одежды с фликерами для областного конкурса

Новости Беларуси. Модно и безопасно. В Минской области проходит конкурс среди школьников на лучший фликер, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Перед ребятами стояла задача разработать модели одежды, аксессуаров и обуви, которые декорированы световозвращающими элементами. В Старых Дорогах для участия в областном конкурсе отобрали 11 лучших работ. Победителями районного этапа стали ученики средней школы № 1 Тимофей Мацинов и Анна Панарина. Они подготовили стильную сумку и декорированный ремень.

Елена Гуринович, методист Стародорожского районного учебно-методического кабинета:

Этот конкурс прошел в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, ношения световозвращающих элементов в темное время суток и поддержки отрядов юных инспекторов дорожного движения. Жюри оценивает актуальность данной тематики, оригинальность и, конечно же, творчество учащихся.