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Стильная сумка и ремень. Дети разрабатывают дизайн одежды с фликерами для областного конкурса

14 ноября 2022 14:17
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Новости Беларуси. Модно и безопасно. В Минской области проходит конкурс среди школьников на лучший фликер, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Стильная сумка и ремень. Дети разрабатывают дизайн одежды с фликерами для областного конкурса-1

Перед ребятами стояла задача разработать модели одежды, аксессуаров и обуви, которые декорированы световозвращающими элементами. В Старых Дорогах для участия в областном конкурсе отобрали 11 лучших работ. Победителями районного этапа стали ученики средней школы № 1 Тимофей Мацинов и Анна Панарина. Они подготовили стильную сумку и декорированный ремень.  

Стильная сумка и ремень. Дети разрабатывают дизайн одежды с фликерами для областного конкурса-4

Елена Гуринович, методист Стародорожского районного учебно-методического кабинета:  
Этот конкурс прошел в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, ношения световозвращающих элементов в темное время суток и поддержки отрядов юных инспекторов дорожного движения. Жюри оценивает актуальность данной тематики, оригинальность и, конечно же, творчество учащихся.  

Стильная сумка и ремень. Дети разрабатывают дизайн одежды с фликерами для областного конкурса-7

Конкурс проходит дистанционно в формате онлайн. Участники публикуют фото и видео работ в социальных сетях с указанием специального хештега. Итоги областного этапа станут известны 21 ноября.  

# Правила дорожного движения # общество # Елена Гуринович # Тимофей Мацинов # Анна Панарина # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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