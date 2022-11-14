Распитие алкоголя, мошенничество и незаконный оборот наркотиков. С чем чаще всего сталкиваются работники ИДН?

Напомним о том, как работает система ИДН – инспекция по делам несовершеннолетних – по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди подростков.

Дмитрий Мелешко, заместитель начальника отдела профилактики УОПП ГУВД Мингорисполкома:

Инспекция по делам несовершеннолетних работает в основном с подростками, которые так или иначе переступили черту закона. То есть, попросту говоря, совершили либо преступление, либо правонарушение и попали в поле зрения милиции. Такой подросток в дальнейшем либо привлекается к административной ответственности, либо в отношении него возбуждается уголовное дело. Инспекция по делам несовершеннолетних с такими подростками начинает проведение индивидуальной профилактической работы.

В зависимости от тяжести содеянного проступка такая работа может проводиться либо год, либо в более сложных случаях до 2-3 лет. В случаях, если преступник совершает повторные нарушения, например, каждый год, тогда работники будут сопровождать подростков до совершеннолетия. Дмитрий Мелешко:

В основном это правонарушения, связанные с распитием алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, если мы говорим про административные правонарушения. Если говорить про уголовно наказуемые деяния, в основном это кражи. И в последнее время стали актуальными преступления, связанные с мошенничеством. Уже боремся не один год, к сожалению, с таким видом преступления, как незаконный оборот наркотических средств. Хочу отметить, что в этом году в Минске снижается уровень такого вида преступлений.

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних проводят профилактические беседы с нарушителями, посещают учреждения образования и доводят широкому кругу учащихся информацию об основных видах противоправных действий, а также рассказывают об ответственности. Кроме того, выступают организаторами различных профилактических мероприятий, круглых столов, викторин. Дмитрий Мелешко:

Привлекаются врачи-наркологи, касаемо преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и потребления таких средств. В случае когда с подростками начинается проведение профилактической работы, он контролируется инспекцией по делам несовершеннолетних со всех сторон. На него возлагаются определенные обязанности. Это посещение инспекции по делам несовершеннолетних по вызову инспектора, посещение кружковой деятельности, контроль со стороны инспектора как по месту жительства, так и по месту учебы.