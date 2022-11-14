Настоящий бренд Воложинщины: как лён превращается в текстильное произведение искусства?

Новости Беларуси. В Воложинском районе успешно развивают льноводство, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Воложинском районе успешно развивают льноводство, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Здесь выращивают культуру, перерабатывают и даже создают эксклюзивные коллекции, в основе которых лен. Есть в районе и мастера по ткачеству. Почему же лен стал брендом Воложинщины?
Расскажет Мария Царикевич.
Северное золото – так называют белорусский лен. Культура востребованная. А на натуральные материалы всегда спрос. Кстати, ежегодно растет и ассортиментный ряд.
Мария Царикевич, корреспондент:
А вот та самая льняная ткань. Умелый подход – и получается качественный натуральный текстиль. А еще салфетки из льна – это не просто красиво, но и практично.
Правильный раскрой, четкая строчка и дизайнерское оформление. Современное оборудование позволяет оптимизировать работу и наносить любые узоры быстро и качественно.
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