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Настоящий бренд Воложинщины: как лён превращается в текстильное произведение искусства?

14 ноября 2022 14:02
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Новости Беларуси. В Воложинском районе успешно развивают льноводство, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Настоящий бренд Воложинщины: как лён превращается в текстильное произведение искусства?-1

Здесь выращивают культуру, перерабатывают и даже создают эксклюзивные коллекции, в основе которых лен. Есть в районе и мастера по ткачеству. Почему же лен стал брендом Воложинщины?  

Расскажет Мария Царикевич.  

Настоящий бренд Воложинщины: как лён превращается в текстильное произведение искусства?-4

Северное золото – так называют белорусский лен. Культура востребованная. А на натуральные материалы всегда спрос. Кстати, ежегодно растет и ассортиментный ряд.  

Настоящий бренд Воложинщины: как лён превращается в текстильное произведение искусства?-7

Мария Царикевич, корреспондент:  
А вот та самая льняная ткань. Умелый подход – и получается качественный натуральный текстиль. А еще салфетки из льна – это не просто красиво, но и практично.  

Настоящий бренд Воложинщины: как лён превращается в текстильное произведение искусства?-10

Правильный раскрой, четкая строчка и дизайнерское оформление. Современное оборудование позволяет оптимизировать работу и наносить любые узоры быстро и качественно.  

Подробности смотрите в видеоматериале.  

# Предприятия Беларуси # общество # Мария Царикевич # Татьяна Пашковская # Жанна Таллер # Алла Ефимчик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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