Лукашенко: в современном мире слом традиционных нравственных норм сопровождается пренебрежением уроками истории

Новости Беларуси. 22 апреля в Минске соберутся активисты Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На съезде они обсудят направления деятельности общественного объединения на ближайшие пять лет. Безусловно, воины-интернационалисты как никто знают, как дорог мир на земле и их роль в гражданско-патриотическом воспитании молодежи, сохранении и приумножении традиций славного подвига ветеранов Великой Отечественной войны.

Эта мысль лейтмотивом проходит в приветствии Президента, адресованном участникам и гостям X съезда Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане.