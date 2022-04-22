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Лукашенко: в современном мире слом традиционных нравственных норм сопровождается пренебрежением уроками истории

22 апреля 2022 08:20
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Новости Беларуси. 22 апреля в Минске соберутся активисты Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На съезде они обсудят направления деятельности общественного объединения на ближайшие пять лет. Безусловно, воины-интернационалисты как никто знают, как дорог мир на земле и их роль в гражданско-патриотическом воспитании молодежи, сохранении и приумножении традиций славного подвига ветеранов Великой Отечественной войны.

Эта мысль лейтмотивом проходит в приветствии Президента, адресованном участникам и гостям X съезда Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане.

Лукашенко: в современном мире слом традиционных нравственных норм сопровождается пренебрежением уроками истории-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В современном мире слом традиционных моральных и нравственных норм сопровождается пренебрежением уроками истории и опытом предыдущих поколений, попытками принизить, извратить подвиг советских солдат и офицеров, которые всегда несли людям свободу, защищали их право жить и трудиться под мирным небом и самим решать свою судьбу. Воины-интернационалисты как никто знают ценность человеческой жизни, возможности созидать и растить детей в свободной от войн и разрушений стране.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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