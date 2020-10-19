«Когда тепло, биологию и географию изучают на улице». Учительница о преимуществах новой школы под Минском

Новости Беларуси. Еще в древней Греции философы говорили: «Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который нужно зажечь». Между тем нам частенько не хотелось идти в храмы знаний по утрам. Игровые площадки, бассейн, скейт-парк и занятия под открытым небом – это можно было только представить, например, в школе будущего. Но, оказывается, такая школа существует уже сегодня. И первого сентября она распахнула свои двери по адресу Авиационная, 2, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Здание огромное – 14 тысяч «квадратов», исполнено в космической тематике. При входе на белом фасаде нас встречают улыбающийся Гагарин, воздушные судна и космические ракеты.

Елена Сацукевич, педагог-психолог ГУО «Средняя школа №1 д. Копище»:

Школа построена в нестандартной и нетиповой стилистике, в ней есть открытые террасы, куда дети могут выйти в перерыв, есть много зон реакреации, расположенных прямо на коридорах. Там расположены экспериментальные установки, дети в свободном доступе могут подходить и пробовать, испытывать законы физики, прямо на перемене что-то изучать, открывать что-то новое и интересное. Также в школе очень хорошо оборудованы учебные классы. Особенность современных детей такова, что информацию они усваивают лучше, когда она не просто подается сухим текстом, а когда она подается в нестандартной форме. Например, с помощью мультимедийной системы. Когда детям во время урока учитель на телевизоре показывает что-то интересное и необычное, то, разумеется, такая информация куда лучше усваивается.

Все блоки школы оборудованы современными лифтами, двери во всех классах прозрачные, а в коридорах можно встретить необычные тренажеры: кинетические скульптуры. «Уроки познавательные и интересные». Ученики поделились впечатлениями о новой школе под Минском

Елена Сацукевич:

Дети, которые пришли из других школ, попали в новые для себя условия. Очень приятно видеть их горящие глаза, очень приято видеть отклик на наш труд и работу, приятно осознавать, что она не проходит даром, детям здесь нравится и комфортно учиться. Помимо учебных занятий в школе организованы факультативы, а также объединения по интересам, масса спортивных секций как на бесплатной, так и на платной основе. Словом, любой желающий может найти себе занятие по душе.

В теплое время года занятия частенько проходят в нестандартной форме. Биологию, географию и историю вполне можно изучать на открытом воздухе. А для проведения внеклассных мероприятий школьники могут воспользоваться собственным амфитеатром.