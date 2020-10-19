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«Уроки познавательные и интересные». Ученики поделились впечатлениями о новой школе под Минском

19 октября 2020 10:50
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Новости Беларуси. Школа будущего – мечта любого ученика. Пространство вдохновляет. Это место, где должны рождаться инновационные идеи, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

«Уроки познавательные и интересные». Ученики поделились впечатлениями о новой школе под Минском-1

Диана Аседовская, ученица ГУО «Средняя школа №1 д. Копище»:
Уроки здесь проходят очень весело. Учителя добрые, каждый урок показывают на телевизоре разные презентации. Это очень познавательно и интересно. Мне эта школа очень нравится, здесь классная столовая, добрые повара, веселые и озорные учителя, отличные знания. Много возможностей для детей.

«Когда тепло, биологию и географию изучают на улице». Учительница о преимуществах новой школы под Минском

«Уроки познавательные и интересные». Ученики поделились впечатлениями о новой школе под Минском-4

Егор Ковальчук, ученик ГУО «Средняя школа №1 д. Копище»:
В этой школе учимся первый год, она открылась в сентябре. Мне здесь очень нравится, потому что здесь современное оборудование, высококвалифицированные учителя. У нас есть много террас, есть выход на воздух на переменах.

# Образование в Беларуси # общество # Диана Аседовская # Егор Ковальчук # Фотофакт

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