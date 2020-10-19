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Бассейн, теннисный корт и первый школьный скейт-парк. Учитель физкультуры рассказал, как проходят уроки в новой школе под Минском

19 октября 2020 10:47
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Новости Беларуси. Школа будущего разделена на несколько блоков: для старшеклассников и учеников младших классов. Также есть отдельный вход в спортивно-оздоровительный центр. На заднем дворе находятся футбольные площадки, теннисные корты, скейт-парк и даже теплица, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Бассейн, теннисный корт и первый школьный скейт-парк. Учитель физкультуры рассказал, как проходят уроки в новой школе под Минском-1

Андрей Максименко, учитель физической культуры ГУО «Средняя школа №1 д. Копище»:
У нас есть огромное спортивное поле с искусственным покрытием, также есть мини-футбольное покрытие. Теннисный корт, баскетбольная площадка для детей, волейбольная площадка. Поле наше рассчитано как для футбола, так и мини-футбола. У нас хороший функционал в бассейне, 25 метров, три дорожки. Он популярен не только для наших школьников, но и населения. Спортивный тренажерный зал, зал хореографии. Здесь очень хорошо детям заниматься, детям нравится. У нас первая школа в Минске, даже в стране, где появился скейт-парк.

# Образование в Беларуси # общество # Андрей Максименко

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