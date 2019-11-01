«У нас было 8 детей». В белорусской деревне много аистов и многодетных семей

«Аист на крыше, счастье под крышей, мир на Земле» – крылатая фраза про крылатый символ нашей страны. Аисты тысячелетиями соседствуют с белорусами. Люди никогда их не прогоняли, наоборот, помогали в обустройстве гнезд – ведь, по поверьям, эти птицы приносят удачу, защищают от бед, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

Новая добрая традиция – устанавливать специальные платформы, чтобы аисты сооружали на них свои жилища.

Виктор Зубелевич, мастер производственного участка Кобринского РЭС:

Конструкция массивная, потому что вес гнезда очень большой. Некоторые гнезда могут достигать порядка полутонны веса. Безопасно получается им там жить, меньше нам проблем от этого.

Аисты ассоциируются с любовью, семьёй. Пары у них неразлучны. А ещё в Беларуси был обычай поздравлять родителей новорождённого, нарядившись аистом. Ведь испокон веков верили, что именно эти птицы приносят людям детей. В этой деревне примету подтверждают.

Лидия Волосюк, жительница деревни Хидры:

В нашей деревне много аистов. Ну, такое поверье – много аистов, значит, много детей. Я сама из многодетной семьи – у нас было 8 детей! У меня тоже – три дочери, тоже как многодетная семья. У моей средней дочери – пятеро детей.