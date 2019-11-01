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«У нас было 8 детей». В белорусской деревне много аистов и многодетных семей

01 ноября 2019 10:11
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«Аист на крыше, счастье под крышей, мир на Земле» – крылатая фраза про крылатый символ нашей страны. Аисты тысячелетиями соседствуют с белорусами. Люди никогда их не прогоняли, наоборот, помогали в обустройстве гнезд – ведь, по поверьям, эти птицы приносят удачу, защищают от бед, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране»

«У нас было 8 детей». В белорусской деревне много аистов и многодетных семей -1

Новая добрая традиция – устанавливать специальные платформы, чтобы аисты сооружали на них свои жилища.

«У нас было 8 детей». В белорусской деревне много аистов и многодетных семей -4

Виктор Зубелевич, мастер производственного участка Кобринского РЭС:
Конструкция массивная, потому что вес гнезда очень большой. Некоторые гнезда могут достигать порядка полутонны веса. Безопасно получается им там жить, меньше нам проблем от этого.

«У нас было 8 детей». В белорусской деревне много аистов и многодетных семей -7

Аисты ассоциируются с любовью, семьёй. Пары у них неразлучны. А ещё в Беларуси был обычай поздравлять родителей новорождённого, нарядившись аистом. Ведь испокон веков верили, что именно эти птицы приносят людям детей. В этой деревне примету подтверждают.

«У нас было 8 детей». В белорусской деревне много аистов и многодетных семей -10

Лидия Волосюк, жительница деревни Хидры:
В нашей деревне много аистов. Ну, такое поверье много аистов, значит, много детей. Я сама из многодетной семьи у нас было 8 детей! У меня тоже три дочери, тоже как многодетная семья. У моей средней дочери – пятеро детей.

«У нас было 8 детей». В белорусской деревне много аистов и многодетных семей -13

Эта деревня – не единственный пример. Аисты в нашей стране, видимо, работают на славу, ведь с 2003 года на свет появляется всё больше деток, и чаще в семьях не по одному малышу, а по два-три.

«У нас было 8 детей». В белорусской деревне много аистов и многодетных семей -16

# Птицы Беларуси # общество # Виктор Зубелевич # Лидия Волосюк # Фотофакт # природа

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