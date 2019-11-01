Эко-акция против пластикового мусора: на Октябрьской в Минске появился ретро-автобус, заполненный бутылками

Инсталляция со смыслом. На Октябрьской улице появился необычный арт-объект. Там установили ретро-автобус, а внутри него – 20 тысяч пластиковых бутылок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Именно столько заведения в этом квартале ежедневно выбрасывают в мусорные контейнеры. В мероприятии приняли участие экологи, представители коммунальной сферы, частного бизнеса и неравнодушная молодежь.

Дарья Сущиц, учащаяся гимназии № 37: Вместо пластиковых стаканчиков мы используем раскладные стаканчики. Я лично хожу с тканевой сумочкой в магазин, это очень удобно и стильно. Понятное дело, мы не используем пластиковые трубочки и пластиковые пакеты.

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

Мы хотим показать, что у нас есть альтернатива разовым пластиковым вещам, одноразовым бутылкам. Показать, что от каждого из нас зависит количество отходов, которое будет образовываться и что с ними будет происходить. То есть они будут идти на захоронение или попадать на переработку.

В Беларуси ежегодно образуется почти 300 тысяч тонн отходов пластика. Часть из них перерабатывается – примерно треть. Эта цифра растет, но тем не менее специалисты призывают минчан в быту как можно меньше пользоваться пластиком.