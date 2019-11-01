Как найти общий язык с ГАИ? Советует водитель с 40-летним стажем

Одну из самых щепетильных тем для водителей решили обсудить с опытным водителем Анатолием в программе «Центральный регион».
Одну из самых щепетильных тем для водителей решили обсудить с опытным водителем Анатолием в программе «Центральный регион».
Анатолий Саевский, водитель с 40-летним стажем:
Это скользкий вопрос. Я думаю так: если не провоцировать, то и напряженных ситуаций тоже не будет.
Но, к сожалению, не все водители такие сознательные. С начала года на дорогах Минской области произошло 548 ДТП. Это на 57 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Андрей Гладкий, начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:
Основные виды ДТП остаются одни и те же: это наезд транспортных средств на пешеходов и велосипедистов, и также опрокидывание транспортных средств. В основном, данные ДТП происходили на автодорогах вне населенного пункта.