Как найти общий язык с ГАИ? Советует водитель с 40-летним стажем

Одну из самых щепетильных тем для водителей решили обсудить с опытным водителем Анатолием в программе «Центральный регион» .

Анатолий Саевский, водитель с 40-летним стажем:

Это скользкий вопрос. Я думаю так: если не провоцировать, то и напряженных ситуаций тоже не будет.

Но, к сожалению, не все водители такие сознательные. С начала года на дорогах Минской области произошло 548 ДТП. Это на 57 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года.