Прямой эфир

Как найти общий язык с ГАИ? Советует водитель с 40-летним стажем

01 ноября 2019 09:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Одну из самых щепетильных тем для водителей решили обсудить с опытным водителем Анатолием в программе «Центральный регион».

Как найти общий язык с ГАИ? Советует водитель с 40-летним стажем-1

Анатолий Саевский, водитель с 40-летним стажем:
Это скользкий вопрос. Я думаю так: если не провоцировать, то и напряженных ситуаций тоже не будет.

Но, к сожалению, не все водители такие сознательные. С начала года на дорогах Минской области произошло 548 ДТП. Это на 57 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как найти общий язык с ГАИ? Советует водитель с 40-летним стажем-4

Андрей Гладкий, начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:
Основные виды ДТП остаются одни и те же: это наезд транспортных средств на пешеходов и велосипедистов, и также опрокидывание транспортных средств. В основном, данные ДТП происходили на автодорогах вне населенного пункта.

# ГАИ # общество # Анатолий Саевский # Андрей Гладкий

Другие новости рубрики

Все новости
Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым
01 ноября 2019 08:52

Троицкое предместье: какой дом самый старый, почему их красили в разные цвета, а мост прозвали Хлусовым

Её имя внесено во Всемирную книгу рекордов. Как инженер Светлана Агарвал стала петь индийские песни
01 ноября 2019 08:47

Её имя внесено во Всемирную книгу рекордов. Как инженер Светлана Агарвал стала петь индийские песни

Католики Беларуси отмечают День всех Святых: что принято делать верующим в это время
01 ноября 2019 07:51

Католики Беларуси отмечают День всех Святых: что принято делать верующим в это время