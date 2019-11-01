«Минск-Ошмяны» – мы планируем в апреле начать работы». Какие дороги и мосты будут реконструировать в Минской области

По хорошей магистрали быстрее провезут товары, проедет гораздо больше транспорта. Выгода и для бизнеса, и в конечном итоге, для бюджета. Только в этом году на ремонт и содержание местных областных дорог было выделено почти 100 миллионов рублей. Постоянно развивается и сеть республиканских трасс, рассказали в программе «Центральный регион».

Василий Гледко, генеральный директор РУП «Минскавтодор-Центр»:

Мы практически завершили работы по реконструкции автомобильной дороги Р-80 «Слобода-Паперня». Дорога построена по параметрам первой категории с цементно-бетонным покрытием и с современной инфраструктурой, то есть с удобствами для пользователей – в первую очередь, для автомобилистов и граждан, которые проживают в населенных пунктах, через которые проходит данная автомобильная дорога. Этот участок входит полностью в состав второй кольцевой дороги вокруг Минска, которая включает в себя Р-80, М-14, М-1 и М-2.

Минская область – это центральный регион Беларуси, а Беларусь – это центр Европы. То есть можно сказать, что в Минскую область ведут все дороги нашего континента. Но для этого дороги должны соответствовать?

Василий Гледко:

Мы прикладываемся все усилия. Самый масштабный проект, который реализовали мы, выступая в качестве заказчика по модернизации транзитного коридора – автомобильная дорога М-6 «Минск – Гродно» и погранпереход «Брузги». Сам проект реализовывался три года. Он уже практически завершен. Это самая масштабная стройка, которая была в Республике Беларусь, которая охватила 154 километра автомобильной дороги М-6. Тоже построена по параметрам первой категории – она в асфальтобетонном покрытии. На всем протяжении, на 154 километрах на разделительной полосе устроено 135 километров ограждения из цементобетона.

Производится реконструкция автомобильной дороги Р-53 со второй категории до параметров первой категории «1В» в цементобетонном покрытии. В данный момент дорога двухполосная со встречным движением без разделения потоков. После окончания реконструкции будет по две полосы в каждом направлении. Здесь в настоящий момент интенсивность достигает 22 тысяч автомобилей в сутки. Для того чтобы движение не останавливалось на период строительства, предусмотрены места, где будут устраиваться водопропускные трубы, устройства объездов, которые потом демонтируются, и движение без остановки. Мы уже не первый объект так ведем.

Какие проекты планируется осуществить в будущем? Василий Гледко:

На следующий год нам предстоят тоже немаловажные проекты и их реализация. Это транзитный коридор в ЕС: М-7 «Минск-Ошмяны». Это граница Литовской Республики. Мы планируем в апреле начать работы. После проведения международного конкурса будет выбран победитель – подрядная организация, и начнется производство работ. Потом нам предстоит реализовать проект первоочередных 12 мостов-путепроводов, которые пришли в аварийное состояние. Поэтому есть поручение, чтобы в следующем году 12 путепроводов первоочередных попали под ремонтные работы. И в этом плане мы ведем работы.