МАРТ опроверг слухи о планируемом повышении цен на сахар
Новости Беларуси. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли развеяли слухи о повышении цен на сахар. Его запасов в стране достаточно, хватит и для экспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В резерве в хранилищах более сотни тысяч тонн. Ажиотаж в этом случае не оправдан. А единичные случаи с опустевшими полками в магазинах можно связать с большим объемом закупок. В летний период спрос на сахар традиционно возрастает, так как это один из основных продуктов для консервации овощей и ягод. Однако предприятия к этому готовились заранее. Поставлять в торговые точки готовы больше, если потребует ситуация.
Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
На текущий момент ситуация в целом в стране стабильная, запасов сахара достаточно, спрос стабильный. Вместе с тем в отдельных регионах возник дополнительный спрос. По нашим оценкам, это в первую очередь обусловлено непонятными слухами, которые начали распространяться, по поводу повышения цен на сахар. Торговые надбавки регулируются, она установлена в размере 15 %. Кроме того, производители не повышают цены. Мы считаем, что на текущий момент цены на сахар являются рыночными, позволяют обеспечить рентабельную работу как предприятиям, так и организациям торговли. Потому для нас в принципе удивительна информация о том, что планируется какое-либо резкое повышение цен на сахар. Такие предложения у нас даже не обсуждаются.
«Сахарный вопрос» сегодня стал темой отдельного совещания в профильном ведомстве. Встреча прошла с участием представителей организаций торговли. Главный вопрос – полное обеспечение потребности белорусов в этом продукте.