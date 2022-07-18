МАРТ опроверг слухи о планируемом повышении цен на сахар

Новости Беларуси. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли развеяли слухи о повышении цен на сахар. Его запасов в стране достаточно, хватит и для экспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В резерве в хранилищах более сотни тысяч тонн. Ажиотаж в этом случае не оправдан. А единичные случаи с опустевшими полками в магазинах можно связать с большим объемом закупок. В летний период спрос на сахар традиционно возрастает, так как это один из основных продуктов для консервации овощей и ягод. Однако предприятия к этому готовились заранее. Поставлять в торговые точки готовы больше, если потребует ситуация.