Прямой эфир

Новости по тегу #Игорь Груцо

В Беларуси к концу 2026-го планируют удвоить долю рапсового масла на полках магазинов
03 марта 2026 11:03

В Беларуси к концу 2026-го планируют удвоить долю рапсового масла на полках магазинов

600 тыс. тонн рапсового масла планируют произвести в Беларуси
07 августа 2025 13:36

600 тыс. тонн рапсового масла планируют произвести в Беларуси

Объёмы поставок белорусского рапсового масла в магазины возросли в 4 раза
14 апреля 2025 18:05

Объёмы поставок белорусского рапсового масла в магазины возросли в 4 раза

«У нас более чем достаточно запасов до начала сезона». В «Белгоспищепроме» рассказали о сахаре
18 июля 2022 14:22

«У нас более чем достаточно запасов до начала сезона». В «Белгоспищепроме» рассказали о сахаре