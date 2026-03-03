Новости по тегу #Игорь Груцо

По итогам 2026 года показатель должен достичь 25 %. Пока же отечественные производители удерживают 13,5 % в этом сегменте рынка.
По итогам первого полугодия поставки на внутренний рынок выросли более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.
Белорусское рапсовое масло набирает популярность не только на родине. Его полюбили и потребители за рубежом: в России, Китае, Израиле и даже на Африканском континенте. При этом предприятия постоянно наращивают объемы производства.
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