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13-летний подросток пострадал в результате столкновения грузовика и Lada на МКАД

18 июля 2022 13:41
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Новости Беларуси. На МКАД в результате ДТП пострадал подросток. Происшествие случилось вечером 17 июля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

13-летний подросток пострадал в результате столкновения грузовика и Lada на МКАД-1

В районе 11-го километра внутреннего кольца МКАД 60-летний водитель за рулем грузовика столкнулся с попутным автомобилем Lada. В результате ДТП травмы получил 13-летний пассажир легковушки, он был госпитализирован. Проводится проверка.  

# Авария в Минске # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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