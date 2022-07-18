13-летний подросток пострадал в результате столкновения грузовика и Lada на МКАД

Новости Беларуси. На МКАД в результате ДТП пострадал подросток. Происшествие случилось вечером 17 июля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В районе 11-го километра внутреннего кольца МКАД 60-летний водитель за рулем грузовика столкнулся с попутным автомобилем Lada. В результате ДТП травмы получил 13-летний пассажир легковушки, он был госпитализирован. Проводится проверка.