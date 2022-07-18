В Минской области аграрии убрали свыше 15 тысяч гектаров озимого ячменя

Новости Беларуси. В Минской области аграрии уже убрали свыше 15 тысяч гектаров озимого ячменя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это 68 % от запланированных площадей. Потенциал на полях радует – средняя урожайность по области 55 центнеров с гектара. В лидерах по темпам Клецкий, Любанский и Солигорский районы.

В последнем ставку сделали на озимые – они дают больший урожай и лучше чувствуют себя при изменчивой летней погоде. Всего в 2022 году нужно убрать 26 тысяч гектаров зернового клина. Будет задействовано более 100 комбайнов. Среди них и новые высокотехнологичные единицы с высокой пропускной способностью. Сейчас в районе завершают молотить ячмень. Средняя урожайность – 55 центнеров с гектара. Это плюс к уровню 2022 года. Параллельно в районе уже начали молотить озимый рапс.

Елена Коваленя, заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Солигорского райисполкома:

У нас уборка началась не в ущерб кормозаготовке. Мы полноценно готовим корма, мы заготавливаем сенаж и активно тронулись убирать озимые зерновые. Так и дальше будет проходить. Мы будем совмещать уборку второго укоса, у кого подойдет – уборку третьего укоса. И убирать урожай зерновых полноценно. В ближайшее уже время мы пойдем готовить почву под сев озимых и сеять уже озимый ячмень и озимый рапс. Планируем провести и уборочную, и посевную компактно и быстро.