У музыкантов должно было быть высшее образование. По каким критериям Михаил Финберг отбирал людей в коллектив?

Музыкант, народный артист Беларуси, маэстро, человек эпохи, великий дирижер и наставник Михаил Яковлевич Финберг. Он начинал как музыкант и, испробовав несколько инструментов, остановился на тромбоне. Круглый отличник, окончивший консерваторию экстерном, хотел быть ближе к эстраде и тянулся к дирижерскому делу. С чего начинался творческий путь человека-оркестра? Рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Оркестр под управлением Финберга приобрел популярность в республике и за рубежом благодаря «Славянскому базару в Витебске», в котором Михаил Яковлевич принимал самое непосредственное участие в качестве художественного и музыкального руководителя с первых дней его создания. Хотя «витебский старт» произошел еще в 88-м году, за 4 года до первого торжественного открытия, когда предшественником «Славянского базара» был «Фестиваль польской песни».

Владимир Ткаченко, советский и белорусский музыкант, аранжировщик, заслуженный артист Республики Беларусь:

Я тогда еще только начинал, но основная моя работа началась именно со «Славянского базара». Но для музыкантов самое главное событие на фестивале – это конкурс молодых исполнителей. То есть ради чего, все остальное это как бы для зрителей, для развлечения, для хорошего времяпровождения. А вот сама цель воспитания молодых, поиск таких талантов молодых – это самое главное, что дает фестиваль.

Дмитрий Кочеровский, солист заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени М. Я. Финберга», заслуженный артист Республики Беларусь:

Моя первая встреча состоялась, по-моему, в году 97-м или 98-м. Это был фестиваль «Зорная ростань», я тогда участвовал как конкурсант. Фестиваль, в котором я стал лауреатом и исполнял одну из своих песен с оркестром, и вот после этого фестиваля уже, как я помню, наши отношения стали продолжаться с оркестром, меня пригласили на работу, и я уже после фестиваля «Зорная ростань» работаю в этом прекрасном коллективе столько лет.

Татьяна Глазунова, солистка заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси им. М. Я. Финберга»:

Он нас взрастил, он нас нашел, это касается и музыкантов, и вокалистов, то есть это такой человек, который все свои годы творчества вел людей. Там учится трубач, у него прекрасный звук, он его ведет до консерватории, потом берет в оркестр, или, наоборот, ищет, или вокалиста услышал, он искал всегда талантливых, одаренных людей. И тем самым привлекал в коллектив, чтобы постоянно было, чем удивить.

Ни одно значительное событие в музыкальной жизни не только Беларуси, но и России не обходилось без прославленного коллектива, возглавляемого белорусским маэстро. Финберг всегда находился в творческом поиске и активной работе по привлечению молодых исполнителей эстрадной песни. Дисциплина и обязательное высшее образование – основные требования главного дирижера и художественного руководителя оркестра. И это приносило свои плоды. За высокое исполнительское мастерство, большой вклад в развитие белорусского музыкального искусства оркестру, первому в стране, в 1998 году было присвоено звание «Заслуженный коллектив Республики Беларусь», а позже – высокие статусы «академический» и «национальный». Дмитрий Кочеровский:

Все знают, каким был маэстро, естественно, он был очень требовательным, естественно, он был строгим. Никогда не опаздывали мы на работу, все песни учили, все песни исполняли на первой же репетиции без подсказки, как говорится, без бумажки.

Петр Елфимов, певец, музыкант, экс-солист заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени М. Я. Финберга»:

Все требования, которые, может быть, слегка перегибали палку с его стороны, но они всегда выполнялись и от этого ощущалось качество, то качество, которое он благодаря своим скрупулезности и занудству, требованиям добивался и от музыкантов, и от вокалистов.