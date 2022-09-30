Лукашенко: мы были, есть и будем вместе с нашей Россией, у нас с Россией союз теснее, чем блока НАТО

Как достичь мира в Украине и спасти голодающих жителей Земли? О глобальных вещах в международных отношениях высказался Президент Беларуси, принимая верительные грамоты послов иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свою дипломатическую миссию в Минске начинают представители 11 стран. И, как отметил Александр Лукашенко, со знакового для белорусов периода. Недавно наша страна отметила свой самый молодой государственный праздник – День народного единства. Торжественная церемония вручения верительных грамот – это еще и возможность донести миру свою официальную позицию. Александр Лукашенко подчеркнул: «Белорусы никогда ни на кого не нападали, так будет и впредь».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Потеряв каждого третьего во времена фашистского геноцида, белорусы, как ни одна другая нация в мире, высоко ценят человеческую жизнь. Каждую человеческую жизнь! В том числе по этой причине и ранее, и сегодня, когда рядом с нами, в Украине, полыхает военный конфликт, неизменно выступали и выступаем с мирными инициативами на международной арене. Мы считаем конфликт между братскими народами огромной трагедией. Он прямое следствие стратегических интриг и величайшей глупости, прежде всего западных политиков. Сегодня много говорят об этом конфликте. Очень многие при этом заявляют о том, что хотели бы мира на этой земле. Особенно европейцы, потому что этот конфликт – в нашем европейском доме. И если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней. В который раз заявляю об этом и предупреждаю европейцев: одумайтесь и делайте все для того, чтобы на этой земле был мир.

Наша страна искренне пыталась всеми силами не допустить этого безумия. И не надо нас сегодня упрекать в соагрессии или еще в чем-то. Мы были, есть и будем вместе с нашей Россией. У нас с Россией союз теснее, чем блока НАТО. Что вы от нас хотите? Но в то же время мы говорим о том, что мы не будем воевать в Украине. Беларусь украинцам не в чем упрекнуть. Нас, белорусов, не в чем упрекнуть. Не мы начали конфликтовать с Украиной. Это они раньше западных держав и Америки закрыли небо для пролетов наших самолетов и объявили экономическую блокаду Беларуси. Чего вы теперь паритесь и от нас что-то требуете? Мы свято выполняем наши договоренности с Россией. И об этом до конфликта знали все в НАТО и тем более в Америке. Но мы никого не убивали и убивать не собираемся.