Прямой эфир

Белорусский институт стратегических исследований представил свои последние наработки

30 сентября 2022 11:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Повысить эффективность работы с населением и уровень информированности о значимых социально-экономических и политических событиях в стране. Белорусский институт стратегических исследований представил идеологическому корпусу свои последние наработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский институт стратегических исследований представил свои последние наработки-1

По их данным, в обществе наблюдается напряженность в связи со складывающейся обстановкой в мире. По оценке специалистов, белорусы трезво реагируют на вызовы извне, при этом роль вертикали власти как регулятора процессов должна выйти на более высокий уровень.

Белорусский институт стратегических исследований представил свои последние наработки-4

Николай Сухотский, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Сейчас очень важна обратная связь, обратная связь с населением. Я думаю, что и власть, и управленцы понимают это. Потому что ни одно управленческое решение не может строиться без каких-то связей с общественным мнением. Поэтому, безусловно, социология важна. И именно это является тем инструментом, который позволит опираться на научно обоснованные данные, которые как раз таки и дает социология.

Белорусский институт стратегических исследований представил свои последние наработки-7

Отдельный блок вопросов касался развития СМИ в современных реалиях. Сегодня по качеству, форме и подаче материалов медиа не должны уступать международным телеканалам, радиостанциям и газетам.

# Государственная политика # общество # Николай Сухотский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
​Президент Беларуси предложил корпорации «ВЭБ.РФ» активнее сотрудничать с Беларусью
30 сентября 2022 11:08

​Президент Беларуси предложил корпорации «ВЭБ.РФ» активнее сотрудничать с Беларусью

Лукашенко: мы были, есть и будем вместе с нашей Россией, у нас с Россией союз теснее, чем блока НАТО
30 сентября 2022 10:50

Лукашенко: мы были, есть и будем вместе с нашей Россией, у нас с Россией союз теснее, чем блока НАТО

Называл брак ошибкой. Почему Финберг никогда не рассказывал о личной жизни?
30 сентября 2022 10:08

Называл брак ошибкой. Почему Финберг никогда не рассказывал о личной жизни?