Белорусский институт стратегических исследований представил свои последние наработки

Новости Беларуси. Повысить эффективность работы с населением и уровень информированности о значимых социально-экономических и политических событиях в стране. Белорусский институт стратегических исследований представил идеологическому корпусу свои последние наработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их данным, в обществе наблюдается напряженность в связи со складывающейся обстановкой в мире. По оценке специалистов, белорусы трезво реагируют на вызовы извне, при этом роль вертикали власти как регулятора процессов должна выйти на более высокий уровень.

Николай Сухотский, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Сейчас очень важна обратная связь, обратная связь с населением. Я думаю, что и власть, и управленцы понимают это. Потому что ни одно управленческое решение не может строиться без каких-то связей с общественным мнением. Поэтому, безусловно, социология важна. И именно это является тем инструментом, который позволит опираться на научно обоснованные данные, которые как раз таки и дает социология.