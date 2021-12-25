«У меня наворачиваются слёзы от того, насколько важно быть добрым». Как проходит новогоднее шоу во Дворце Республики

Ждать уже недолго, скоро будет елка. 23 декабря на сцене Дворца Республики ожила новая зимняя сказка. Зрителям представили красочное новогоднее шоу.

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:

«Путешествие Голубой Стрелы» – представление, которое представлено в малом зале. Ежегодно огромное количество ребят приезжают во Дворец Республики для того, чтобы посетить не только Главную елку страны, но и главную елочку страны.

Организаторы приготовили новые сказочные декорации, добавили спецэффектов и придумали завораживающий сюжет. Новый год – это время волшебства, подарков, ярких эмоций и улыбок. В эту пору года даже взрослые могут почувствовать себя по-детски счастливыми и ненадолго перенестись во времена беззаботного детства.

Максим Приходовский:

Почему-то зачастую всегда считается, что это представление для самых маленьких, хотя, с моей точки зрения, это не так. Здесь большое информационное такое поле, которое связано с новыми технологиями, которые используются уже в современной жизни. И ребята не только получают удовольствие от самой сказки, но, наверное, еще и получают какой-то образовательный сегмент. Для нас очень важно, чтобы каждый ребенок имел возможность получить удовольствие от этой новогодней сказки. В 2021 году в сказках задействованы актеры театра и кино, а также много восходящих звездочек. Это тоже своеобразное ноу-хау. Живой звук и искренние эмоции юных артистов сцены обязательно затронут струны любой человеческой души.

Вера Полякова, актриса театра и кино, художественный руководитель театрального проекта:

Показали, мне кажется, удивительную сказку Джанни Родари «Путешествие Голубой Стрелы». Потому что в ней столько добра, в ней столько тепла. В какие-то моменты у меня у самой наворачиваются слезы от того, насколько важно быть добрым, насколько важно дарить друг другу положительные эмоции, подарки. И вообще Новый год, Рождество – это такой волшебный праздник, на который, наверное, каждый человек должен получить крошечку нашего тепла, любви. Вот об этом, наверное, наша сказка.

Светлана Никифорова, актриса драматического театра:

Как мне кажется, она получилась очень такая теплая, домашняя. Я играю синьору баронессу, фею. Очень неоднозначная у меня роль. Она по началу, вроде, такая не очень хорошая, в конце она осознает, что она сделала неправильно. Есть моменты очень трогательные, хочется опять вернуться в детство, когда все прекрасно, все живы, все здоровы и верится в чудо. И очень хочется, чтобы девочки и мальчики, которые приходят к нам на сказку, тоже верили в чудо. Это очень важно. Мне кажется, у нас это получилось.

В большом зале Дворца Республики на Главной елке страны зрителям покажут сказку «Волшебная сила» в музыкальном сопровождении Президентского оркестра. Впереди длинные зимние каникулы, а это значит, что у вас есть возможность подарить своим детям немного волшебства. Праздничные представления будут показывать до 3 января. В Новый год все верят в сказку, особенно дети. Им, как никому, хочется прикоснуться к чуду. Поэтому самая важная роль – дарить счастье и радость на Рождество и Новый год.