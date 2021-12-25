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15 тонн оборудования и средств защиты. Вьетнам получил гуманитарную помощь от Беларуси на борьбу с пандемией

25 декабря 2021 12:10
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Новости Беларуси. Вьетнам получил гуманитарную помощь от Беларуси на борьбу с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 тонн оборудования и средств защиты. Вьетнам получил гуманитарную помощь от Беларуси на борьбу с пандемией-1

Груз весом в 15 тонн доставили самолетом. Борт, который вылетел из Минска вечером 24 декабря, сопровождали белорусские спасатели. В состав груза вошло медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты на общую сумму почти 350 тысяч долларов. Собрать его помогли отечественные предприятия. Перечень был заранее проработан с принимающей стороной.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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