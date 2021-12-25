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«Подарить частичку добра». Виктор Хренин в рамках акции «Наши дети» посетил Социально-педагогический центр в Оршанском районе

25 декабря 2021 12:10
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Новости Беларуси. Все больше детских сердец наполняют теплом и радостью от приближения новогодних праздников участники акции «Наши дети». Благотворительный марафон продолжится до 14 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время организаторы рассчитывают окружить вниманием каждого ребенка, кто особенно нуждается в заботе.  

Накануне гостей встречали в Социально-педагогическом центре Оршанского района. Поздравить ребят приехала военная делегация во главе с министром обороны. Праздничное настроение воспитанникам центра дарили артисты Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил.  

«Подарить частичку добра». Виктор Хренин в рамках акции «Наши дети» посетил Социально-педагогический центр в Оршанском районе-1

«Подарить частичку добра». Виктор Хренин в рамках акции «Наши дети» посетил Социально-педагогический центр в Оршанском районе-3

Дети посмотрели новогоднее представление, закружились в хороводе у елки вместе с военными. Каждый ребенок центра получил подарок от Деда Мороза и Снегурочки.  

«Подарить частичку добра». Виктор Хренин в рамках акции «Наши дети» посетил Социально-педагогический центр в Оршанском районе-6

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Эти акции служат тем, чтобы привлечь внимание к детям, которые попали в трудную ситуацию. Ну а мы со своей стороны стараемся им подарить частичку добра и веры в светлое будущее. Конечно, особые слова благодарности хочется сказать людям, которые работают в таких детских учреждениях, это люди с большим сердцем. Они каждый день часть своего сердца дарят детям. Это очень благородная работа, она достойна восхищения.  

«Подарить частичку добра». Виктор Хренин в рамках акции «Наши дети» посетил Социально-педагогический центр в Оршанском районе-9

Уникальному проекту «Наши дети» уже больше двух десятков лет. Он проходит под патронатом Президента.  

# Новый год # общество # Виктор Хренин # Фотофакт

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