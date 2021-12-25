«Подарить частичку добра». Виктор Хренин в рамках акции «Наши дети» посетил Социально-педагогический центр в Оршанском районе
Новости Беларуси. Все больше детских сердец наполняют теплом и радостью от приближения новогодних праздников участники акции «Наши дети». Благотворительный марафон продолжится до 14 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время организаторы рассчитывают окружить вниманием каждого ребенка, кто особенно нуждается в заботе.
Накануне гостей встречали в Социально-педагогическом центре Оршанского района. Поздравить ребят приехала военная делегация во главе с министром обороны. Праздничное настроение воспитанникам центра дарили артисты Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил.
Дети посмотрели новогоднее представление, закружились в хороводе у елки вместе с военными. Каждый ребенок центра получил подарок от Деда Мороза и Снегурочки.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Эти акции служат тем, чтобы привлечь внимание к детям, которые попали в трудную ситуацию. Ну а мы со своей стороны стараемся им подарить частичку добра и веры в светлое будущее. Конечно, особые слова благодарности хочется сказать людям, которые работают в таких детских учреждениях, это люди с большим сердцем. Они каждый день часть своего сердца дарят детям. Это очень благородная работа, она достойна восхищения.
Уникальному проекту «Наши дети» уже больше двух десятков лет. Он проходит под патронатом Президента.