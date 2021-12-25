«Подарить частичку добра». Виктор Хренин в рамках акции «Наши дети» посетил Социально-педагогический центр в Оршанском районе

Новости Беларуси. Все больше детских сердец наполняют теплом и радостью от приближения новогодних праздников участники акции «Наши дети». Благотворительный марафон продолжится до 14 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время организаторы рассчитывают окружить вниманием каждого ребенка, кто особенно нуждается в заботе.

Накануне гостей встречали в Социально-педагогическом центре Оршанского района. Поздравить ребят приехала военная делегация во главе с министром обороны. Праздничное настроение воспитанникам центра дарили артисты Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил.