Прямой эфир

Как католики отмечают Рождество в костёлах и что говорят верующие?

25 декабря 2021 13:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Во всех католических храмах Беларуси 25 декабря проходят праздничные богослужения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В костеле Пресвятой Троицы на Золотой горке находится съемочная группа СТВ.  

Яна Шипко расскажет, какими мыслями верующие делятся в этот светлый праздник.  

Как католики отмечают Рождество в костёлах и что говорят верующие?-1

Яна Шыпко, карэспандэнт:  
Гэта свята яшчэ і адно з самых доўгачаканых і самых любімых сярод вернікаў. На працягу чатырох тыдняў рыхтуюцца яны да таго, каб сустрэць Нараджэнне Божае. І час Адвенту прызначаны для духоўнага ачышчэння.

Как католики отмечают Рождество в костёлах и что говорят верующие?-4

Па старажытнай традыцыі, католікі азначаюць сакрамант нараджэння Хрыста апоўначы, і галоўная калядная служба ў Мінску адбылася напярэдадні, увечары ў Архікафедральным касцёле. Яе ўзначаліў Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі Архіепіскап Юзэф Станеўскі.  

Как католики отмечают Рождество в костёлах и что говорят верующие?-7

«Бог напаўняе нас любоўю, спакоем». Что говорит настоятель прихода Пресвятой троицы в день Рождества Христова?  

Дарэчы, рымска-каталіцкая парафія Найсвяцейшай Троіцы ў Мінску – самая старажытная каталіцкая супольнасць у горадзе. Яна была заснавана яшчэ ў XIV стагоддзі. На Нараджэнне Хрыстова ўсе чакаюць цуда. І з цудам таксама звязваюць гісторыю гэтага касцёла. Першапачаткова тут былі халерныя могілкі, вельмі вялікія. І знаходзіўся драўляны касцёл.  

Как католики отмечают Рождество в костёлах и что говорят верующие?-10

А ўжо ў другой палове XIX стагоддзя быў пабудаваны мураваны касцёл. І адметна, што ахвяраванні на яго пабудову збіралі не толькі мінскія католікі, але таксама праваслаўныя і юдэі ў знак падзякі Святому Роху, які выратаваў горад ад страшнай эпідэміі халеры.  

Как католики отмечают Рождество в костёлах и что говорят верующие?-13

Яна Шыпко:  
Зараз на свята вельмі адметная атмасфера пануе ў касцёлах. Усё ўпрыгожана ялінкамі, святочнымі батлейкамі, дзе знаходзяцца яслі, якія сімвалізуюць сцэнку нараджэння Хрыста.

Как католики отмечают Рождество в костёлах и что говорят верующие?-16

І ў гэтым касцёле, менавіта тут, на Залатой горцы, захаваўся яшчэ і цудоўны арган, што надае яшчэ больш чароўнай атмасферы. Я прапаную зараз пранікнуцца ёй, а таксама паслухаць, што сёння кажуць вернікі.  

Как католики отмечают Рождество в костёлах и что говорят верующие?-19

Праздник – это второй после Пасхи по значимости у христиан. В храм, конечно, обязательно приходить. На душе радостно, весело.  

Как католики отмечают Рождество в костёлах и что говорят верующие?-22

Яна Шыпко:  
Як кажуць, сёння час для вернікаў, каб адчуць гэты божы дотык і пранікнуцца радасцю і святлом, каб потым дзяліцца ўжо ў штодзённым жыцці ім адзін з адным.

Как католики отмечают Рождество в костёлах и что говорят верующие?-25

Сёння таксама ў каталіцкім календары распачынаецца калядная актава. На працягу васьмі дзён вернікі будуць праслаўляць Хрыста ва ўрачыстых набажэнствах, сустракацца з роднымі і дзяліцца гэтай цеплынёй і падарункамі, зычыць адзін аднаму дабра і шчасця.  

# Католики Беларуси # общество # Яна Шипко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Подарить частичку добра». Виктор Хренин в рамках акции «Наши дети» посетил Социально-педагогический центр в Оршанском районе
25 декабря 2021 12:10

«Подарить частичку добра». Виктор Хренин в рамках акции «Наши дети» посетил Социально-педагогический центр в Оршанском районе

15 тонн оборудования и средств защиты. Вьетнам получил гуманитарную помощь от Беларуси на борьбу с пандемией
25 декабря 2021 12:10

15 тонн оборудования и средств защиты. Вьетнам получил гуманитарную помощь от Беларуси на борьбу с пандемией

Гомель признан самым ухоженным городом Беларуси. Награду руководству вручил министр ЖКХ
25 декабря 2021 11:59

Гомель признан самым ухоженным городом Беларуси. Награду руководству вручил министр ЖКХ