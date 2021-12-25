Как католики отмечают Рождество в костёлах и что говорят верующие?

Яна Шипко расскажет, какими мыслями верующие делятся в этот светлый праздник.

Новости Беларуси. Во всех католических храмах Беларуси 25 декабря проходят праздничные богослужения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В костеле Пресвятой Троицы на Золотой горке находится съемочная группа СТВ.

Яна Шыпко, карэспандэнт: Гэта свята яшчэ і адно з самых доўгачаканых і самых любімых сярод вернікаў. На працягу чатырох тыдняў рыхтуюцца яны да таго, каб сустрэць Нараджэнне Божае. І час Адвенту прызначаны для духоўнага ачышчэння.

Па старажытнай традыцыі, католікі азначаюць сакрамант нараджэння Хрыста апоўначы, і галоўная калядная служба ў Мінску адбылася напярэдадні, увечары ў Архікафедральным касцёле. Яе ўзначаліў Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі Архіепіскап Юзэф Станеўскі.

«Бог напаўняе нас любоўю, спакоем». Что говорит настоятель прихода Пресвятой троицы в день Рождества Христова?

Дарэчы, рымска-каталіцкая парафія Найсвяцейшай Троіцы ў Мінску – самая старажытная каталіцкая супольнасць у горадзе. Яна была заснавана яшчэ ў XIV стагоддзі. На Нараджэнне Хрыстова ўсе чакаюць цуда. І з цудам таксама звязваюць гісторыю гэтага касцёла. Першапачаткова тут былі халерныя могілкі, вельмі вялікія. І знаходзіўся драўляны касцёл.