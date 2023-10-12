Каранкевич: в Беларуси широко реализуются мероприятия, направленные на энергосбережение

Новую реальность мировой энергетики продолжат обсуждать сегодня, 12 октября, в Москве. Там проходит международный форум «Российская энергетическая неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь следует общемировым трендам по переходу к зеленой экономике и низкоуглеродному развитию, что закреплено в важнейших программных документах. А это в том числе Концепция энергетической безопасности, национальная стратегия устойчивого развития на период до 2035 года.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Для энергетического комплекса приоритетной задачей является удовлетворение потребностей реального сектора экономики и населения в энергоресурсах на основе максимально эффективного использования и при снижении нагрузки на окружающую среду. И в отрасли Республики Беларусь широко реализуются комплексные мероприятия, меры, направленные на энергосбережение, повышение энергоэффективности, снижение зависимости от углеводородного сырья, максимального вовлечения в топливно-энергетический баланс страны местных видов топлива. Особое внимание уделяется реализации и внедрению низкоуглеводородных технологий, модернизации электросетевой инфраструктуры, автоматизации и цифровизации производственных процессов.