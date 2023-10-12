Прямой эфир

Презентуют более сотни разработок – в Минске стартует форум «Искусственный интеллект в Беларуси»

12 октября 2023 07:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Искусственный интеллект в Беларуси» второй форум IT-Академграда, приуроченный к 95-летию Национальной академии наук, начинается 12 октября в столице. На нем презентуют более сотни разработок, это и достижения белорусских ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Презентуют более сотни разработок – в Минске стартует форум «Искусственный интеллект в Беларуси»-1

Представители наших предприятий и организаций, а также гости из России и Узбекистана обсудят применение искусственного интеллекта в разных сферах деятельности. А это сегодня и диагностика злокачественных образований, и оценка экосистем на территориях с высоким радиоактивным загрязнением, беспилотная транспортная система. Откроет первый день работы форума круглый стол, где разговор пойдет о правовых и нравственных аспектах регулирования применения искусственного интеллекта. Организована выставка разработок в области искусственного интеллекта и робототехники. Ее главным событием станет презентация платформы искусственного интеллекта, разработанной учеными Объединенного института проблем информатики. Здесь же покажут возможности голосового ассистента.

# Искусственный интеллект # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Каранкевич: в Беларуси широко реализуются мероприятия, направленные на энергосбережение
12 октября 2023 06:58

Каранкевич: в Беларуси широко реализуются мероприятия, направленные на энергосбережение

Участвуют все силовые ведомства страны – в Беларуси выбирают лучшую служебную собаку
12 октября 2023 06:55

Участвуют все силовые ведомства страны – в Беларуси выбирают лучшую служебную собаку

Роман Головченко встретится с губернатором Челябинской области России
12 октября 2023 06:29

Роман Головченко встретится с губернатором Челябинской области России