Презентуют более сотни разработок – в Минске стартует форум «Искусственный интеллект в Беларуси»

Новости Беларуси. «Искусственный интеллект в Беларуси» второй форум IT-Академграда, приуроченный к 95-летию Национальной академии наук, начинается 12 октября в столице. На нем презентуют более сотни разработок, это и достижения белорусских ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители наших предприятий и организаций, а также гости из России и Узбекистана обсудят применение искусственного интеллекта в разных сферах деятельности. А это сегодня и диагностика злокачественных образований, и оценка экосистем на территориях с высоким радиоактивным загрязнением, беспилотная транспортная система. Откроет первый день работы форума круглый стол, где разговор пойдет о правовых и нравственных аспектах регулирования применения искусственного интеллекта. Организована выставка разработок в области искусственного интеллекта и робототехники. Ее главным событием станет презентация платформы искусственного интеллекта, разработанной учеными Объединенного института проблем информатики. Здесь же покажут возможности голосового ассистента.