«У меня была мечта». Как школьница накопила на собаку?
Деньги интересны всем, даже детям. Родителям важно научить своего ребенка грамотно распоряжаться финансами, ведь в будущем эти навыки ему точно пригодятся. О том, как это сделать, когда начинать и нужно ли выдавать деньги на карманные расходы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Тебе дают родители карманные деньги?
Ева Носач, ученица школы финансовой грамотности для детей:
Да, мне дают за десятки 10 рублей.
Юлия Самусенко:
За оценки?
Ева Носач:
Да, мне дают за оценки.
Юлия Самусенко:
Только за оценки? А просто в конце недели или каждый день?
Ева Носач:
Дают.
Юлия Самусенко:
Тоже дают, то есть это как поощрение. Как распоряжаешься деньгами?
Ева Носач:
Я могу потратить не все, конечно, деньги. Я могу в столовке купить себе и сходить в магазин, что-то еще купить.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
То есть на какие-то вкусняшки, я так понимаю, тратишь?
Ева Носач:
Да.
Юлия Самусенко:
Ничего не откладываешь?
Ева Носач:
Откладываю.
Юлия Самусенко:
На что ты откладываешь?
Ева Носач:
У меня была мечта, своя цель – накопить на собаку. Я на нее накопила.
Юлия Самусенко:
Родители хоть позволили собаку завести?
Ева Носач:
Да.
Юлия Самусенко:
Накопила на мечту.
Ольга Шерснева:
Ксюша, на что ты тратишь деньги?
Ксения Шляпо, школьница:
Я трачу деньги, чтобы куда-то сходить с подружками. Может, тоже сходить в магазин, поесть в столовой, купить какие-то вкусняшки.
Ольга Шерснева:
Есть какая-то большая мечта, на которую ты откладываешь?
Ксения Шляпо:
Да, у меня есть мечта, я хочу себе очень сильно новый телефон.
Юлия Самусенко:
Откладываешь на него самостоятельно?
Ксения Шляпо:
Да.
«Спустил все на вкусняшки». Давать ли на карманные расходы, если ребенок бездумно тратит деньги – подробнее здесь.
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