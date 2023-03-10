Прямой эфир

«У меня была мечта». Как школьница накопила на собаку?

10 марта 2023 19:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Деньги интересны всем, даже детям. Родителям важно научить своего ребенка грамотно распоряжаться финансами, ведь в будущем эти навыки ему точно пригодятся. О том, как это сделать, когда начинать и нужно ли выдавать деньги на карманные расходы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Тебе дают родители карманные деньги?

«У меня была мечта». Как школьница накопила на собаку?-1

Ева Носач, ученица школы финансовой грамотности для детей:
Да, мне дают за десятки 10 рублей.

Юлия Самусенко:
За оценки?

Ева Носач:
Да, мне дают за оценки.

Юлия Самусенко:
Только за оценки? А просто в конце недели или каждый день?

Ева Носач:
Дают.

Юлия Самусенко:
Тоже дают, то есть это как поощрение. Как распоряжаешься деньгами?

«У меня была мечта». Как школьница накопила на собаку?-4

Ева Носач:
Я могу потратить не все, конечно, деньги. Я могу в столовке купить себе и сходить в магазин, что-то еще купить.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
То есть на какие-то вкусняшки, я так понимаю, тратишь?

Ева Носач:
Да.

Юлия Самусенко:
Ничего не откладываешь?

Ева Носач:
Откладываю.

Юлия Самусенко:
На что ты откладываешь?

«У меня была мечта». Как школьница накопила на собаку?-7

Ева Носач:
У меня была мечта, своя цель – накопить на собаку. Я на нее накопила.

Юлия Самусенко:
Родители хоть позволили собаку завести?

Ева Носач:
Да.

Юлия Самусенко:
Накопила на мечту.

Ольга Шерснева:
Ксюша, на что ты тратишь деньги?

«У меня была мечта». Как школьница накопила на собаку?-10

Ксения Шляпо, школьница:
Я трачу деньги, чтобы куда-то сходить с подружками. Может, тоже сходить в магазин, поесть в столовой, купить какие-то вкусняшки.

Ольга Шерснева:
Есть какая-то большая мечта, на которую ты откладываешь?

Ксения Шляпо:
Да, у меня есть мечта, я хочу себе очень сильно новый телефон.

Юлия Самусенко:
Откладываешь на него самостоятельно?

Ксения Шляпо:
Да.

«Спустил все на вкусняшки». Давать ли на карманные расходы, если ребенок бездумно тратит деньги – подробнее здесь.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Дети # общество # Юлия Самусенко # Ольга Шерснёва # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Спустил всё на вкусняшки». Давать ли на карманные расходы, если ребёнок бездумно тратит деньги?
10 марта 2023 19:16

«Спустил всё на вкусняшки». Давать ли на карманные расходы, если ребёнок бездумно тратит деньги?

Все мастера отговаривают от парных рисунков. Какие татуировки лучше не делать?
10 марта 2023 19:03

Все мастера отговаривают от парных рисунков. Какие татуировки лучше не делать?

Решила сделать в 57 лет. Зачем люди в возрасте набивают татуировки?
10 марта 2023 19:00

Решила сделать в 57 лет. Зачем люди в возрасте набивают татуировки?