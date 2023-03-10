«У меня была мечта». Как школьница накопила на собаку?

Деньги интересны всем, даже детям. Родителям важно научить своего ребенка грамотно распоряжаться финансами, ведь в будущем эти навыки ему точно пригодятся. О том, как это сделать, когда начинать и нужно ли выдавать деньги на карманные расходы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Тебе дают родители карманные деньги?

Ева Носач, ученица школы финансовой грамотности для детей:

Да, мне дают за десятки 10 рублей. Юлия Самусенко:

За оценки? Ева Носач:

Да, мне дают за оценки. Юлия Самусенко:

Только за оценки? А просто в конце недели или каждый день? Ева Носач:

Дают. Юлия Самусенко:

Тоже дают, то есть это как поощрение. Как распоряжаешься деньгами?

Ева Носач:

Я могу потратить не все, конечно, деньги. Я могу в столовке купить себе и сходить в магазин, что-то еще купить. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

То есть на какие-то вкусняшки, я так понимаю, тратишь? Ева Носач:

Да. Юлия Самусенко:

Ничего не откладываешь? Ева Носач:

Откладываю. Юлия Самусенко:

На что ты откладываешь?

Ева Носач:

У меня была мечта, своя цель – накопить на собаку. Я на нее накопила. Юлия Самусенко:

Родители хоть позволили собаку завести? Ева Носач:

Да. Юлия Самусенко:

Накопила на мечту. Ольга Шерснева:

Ксюша, на что ты тратишь деньги?