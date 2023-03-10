Решила сделать в 57 лет. Зачем люди в возрасте набивают татуировки?

На заре развития тату индустрии 20-30 лет назад стоимость одной татуировки определялась по размеру спичечного коробка. Стоимость такого рисунка маячила на рубеже 25-30 долларов. Такая градация позволяла мастеру быстро рассчитать цену и назвать ее клиенту. Сейчас искусство определяется сантиметрами. Да и в целом критериев стало куда больше, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Александр Марушко, тату-мастер:

Цена формируется от сложности и от размера эскизов, но у всех по-разному. Есть мастера, которые берут просто почасовую оплату. Есть мастера, которые по сеансам делят свою работу, то есть сеанс строго четыре часа и вот такая цена.

На итоговой цифре сказываются опыт мастера, его известность и загруженность, расположение салона, размер и сложность рисунка, стоимость материалов. Искусство дешевым не бывает, уверяют мастера. Александр Марушко:

Люди, которые только начинают, они демпингуют цены, переманивают к себе ценой, не имея опыта, хорошего оборудования, потому что оборудование стоит дорого. Делают не очень хорошие татуировки. А люди, которые идут в первый раз, не знают, как разобраться – нормальный мастер или ненормальный. Доходят до того, что люди иногда даже не смотрят на работы, просто увидели 50 рублей и побежали, сделали и все. Потом со временем, когда это все заживает, они хотят это все исправить. Уже тогда, наученные опытом, они ищут, где сделать нормально.

Алина Ашарчук, тату-мастер:

Было такое, что клиенты были недовольны в самом начале. Но тогда я била вообще бесплатно, можно сказать. Было даже такое, что набила татуировку, накосячила. Потом дала деньги, чтобы лазером удалили. Испортить внешность можно на всю жизнь. Как нужно выбирать тату-мастера – подробности здесь. Седина в бороду, тату на ребро. Сегодня наколки становятся все более популярными и из разряда чего-то недоступного и табуированного превращаются в тренд не только среди молодежи. Все чаще лечь под иглу решаются люди старшего поколения. Александр Марушко:

Если раньше приходили в основном до 25 лет, то сейчас даже 30 это еще не очень старые. 40, 45, 50 – татуировка стареет, скажем так, взрослеет, будет правильно сказать. Потому что люди перестали воспринимать татуировку, как при Советском Союзе, что это атрибутика зэков. Сейчас к нему относятся как к искусству.

И чтобы не говорили, для многих тату – это не просто красивая картинка. Это сообщение, которое его владелец транслирует миру. А иногда и установка, которую человек дает сам себе. Алина Ашарчук:

Самая взрослая была женщина 57-58 лет. Женщина набивала, по-моему, лисичку какую-то. У нее была история, она сходила к психологу, психолог посоветовал набить татуировку. Так как у нее не было качеств лисички – гордости, уверенности в себе, хитрости – психолог посоветовал, сказал, что ты сделаешь татуировку, и тебе прибавиться этих качеств.