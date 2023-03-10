Решила сделать в 57 лет. Зачем люди в возрасте набивают татуировки?
На заре развития тату индустрии 20-30 лет назад стоимость одной татуировки определялась по размеру спичечного коробка. Стоимость такого рисунка маячила на рубеже 25-30 долларов. Такая градация позволяла мастеру быстро рассчитать цену и назвать ее клиенту. Сейчас искусство определяется сантиметрами. Да и в целом критериев стало куда больше, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Александр Марушко, тату-мастер:
Цена формируется от сложности и от размера эскизов, но у всех по-разному. Есть мастера, которые берут просто почасовую оплату. Есть мастера, которые по сеансам делят свою работу, то есть сеанс строго четыре часа и вот такая цена.
На итоговой цифре сказываются опыт мастера, его известность и загруженность, расположение салона, размер и сложность рисунка, стоимость материалов. Искусство дешевым не бывает, уверяют мастера.
Александр Марушко:
Люди, которые только начинают, они демпингуют цены, переманивают к себе ценой, не имея опыта, хорошего оборудования, потому что оборудование стоит дорого. Делают не очень хорошие татуировки. А люди, которые идут в первый раз, не знают, как разобраться – нормальный мастер или ненормальный. Доходят до того, что люди иногда даже не смотрят на работы, просто увидели 50 рублей и побежали, сделали и все. Потом со временем, когда это все заживает, они хотят это все исправить. Уже тогда, наученные опытом, они ищут, где сделать нормально.
Алина Ашарчук, тату-мастер:
Было такое, что клиенты были недовольны в самом начале. Но тогда я била вообще бесплатно, можно сказать. Было даже такое, что набила татуировку, накосячила. Потом дала деньги, чтобы лазером удалили.
Испортить внешность можно на всю жизнь. Как нужно выбирать тату-мастера – подробности здесь.
Седина в бороду, тату на ребро. Сегодня наколки становятся все более популярными и из разряда чего-то недоступного и табуированного превращаются в тренд не только среди молодежи. Все чаще лечь под иглу решаются люди старшего поколения.
Александр Марушко:
Если раньше приходили в основном до 25 лет, то сейчас даже 30 это еще не очень старые. 40, 45, 50 – татуировка стареет, скажем так, взрослеет, будет правильно сказать. Потому что люди перестали воспринимать татуировку, как при Советском Союзе, что это атрибутика зэков. Сейчас к нему относятся как к искусству.
И чтобы не говорили, для многих тату – это не просто красивая картинка. Это сообщение, которое его владелец транслирует миру. А иногда и установка, которую человек дает сам себе.
Алина Ашарчук:
Самая взрослая была женщина 57-58 лет. Женщина набивала, по-моему, лисичку какую-то. У нее была история, она сходила к психологу, психолог посоветовал набить татуировку. Так как у нее не было качеств лисички – гордости, уверенности в себе, хитрости – психолог посоветовал, сказал, что ты сделаешь татуировку, и тебе прибавиться этих качеств.
Татьяна Паладичук, экстрасенс, гадалка:
Есть символы, которые нам дают и защиту, и любовь. Если вы хотите символику набить, набейте божью коровку, клевер, кроличью лапку, лотос, трехлапую жабу – вот эти все символы, которые нам несут определенную удачу, фортуну. Да, вот колесо фортуны из карт таро набейте, это тоже.
Психологи уверяют: даже обычная татуировка, сделанная со смыслом, может внести в жизнь человека определенные изменения. Их набивают на удачу, здоровье, пополнение в семействе и успехе в бизнесе. Эффект плацебо или же реальная мистика? Тут уже каждый решает сам.
Татьяна Паладичук:
Сила, вера в эту татуировку, что она однозначно поможет. И тогда она, конечно, будет иметь какую-то силу и оказывать влияние на человека. Ученые и психологи начали в последнее время наблюдать за людьми, которым они присущи, эти татуировки, и заметили, что реально человек меняется. Меняется его поведение, отношение.
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