«Спустил всё на вкусняшки». Давать ли на карманные расходы, если ребёнок бездумно тратит деньги?

Деньги интересны всем, даже детям. Родителям важно научить своего ребенка грамотно распоряжаться финансами, ведь в будущем эти навыки ему точно пригодятся. О том, как это сделать, когда начинать и нужно ли выдавать деньги на карманные расходы, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Лилия Борисова, представитель детского центра финансовой безопасности:

Я придерживаюсь мнения такого, что как раз таки ребенку нужно разрешить спустить все деньги. То есть закрыть глаза на то, что он спускает. Не контролировать, а сказать: «Окей, это твои, потрать». В тот момент, когда потратит, он приобрел опыт. Соответственно, просто потом с ним сесть в обсуждение: «Смотри, можно было вот так, но мы поступили так. У тебя была мечта, цель. Если бы мы шли до этой цели 12 месяцев, пришли быстрее». То есть это мы говорим про декомпозицию. Если детским языком, то большого слона разделить на маленькие. Когда ребенок тратит, в этих эмоциях, энергии отдает деньги, ему нужно прожить этот опыт. Чтобы понять, что в следующий раз, когда будет такая же ситуация, для чего ему их нужно откладывать, потому что к своей цели он придет быстрее. Тогда приходит понимание.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

То есть он потратил, за один день спустил все на вкусняшки, неделя еще впереди. Ему больше деньги не давать?

Лилия Борисова:

Нет, давать в любом случае надо, то есть объяснять, как раз таки проговаривать.