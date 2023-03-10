Все мастера отговаривают от парных рисунков. Какие татуировки лучше не делать?

Не стоит торопиться и с парными рисунками, предупреждают опытные мастера. Иногда татуировка становится не символом вечной любви, а напоминанием о предательстве, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Александр Марушко, тату-мастер:

Девушка набила с парнем парную татуировку. Они разошлись, и вот она хотела ее убрать. Вообще печальная статистика гласит, что парные татуировки практически все расходятся после этого. Я стараюсь всегда людей отговорить. Я говорю, давайте сделаем так, чтобы эти картинки и по отдельности смотрелись хорошо.

Дмитрий Тарасевич, тату-мастер:

Два раза или три у меня такое было (именно девчонки приходили), что разбежались со своими. Чем угодно, только чтобы этого не было. Ну и сверху кладут какой-то другой рисунок. У каждого татуировщика есть свои принципы: кто-то работает только в одном цвете, кто-то никогда не возьмется за чужой рисунок. Однако есть вещи, которые одинаково не любят почти все тату-мастера. Решила сделать в 57 лет. Зачем люди в возрасте набивают татуировки – подробности здесь. Дмитрий Тарасевич:

Какие-то надписи, символы, которые просто неинтересно, не считается даже татуировкой. Даже есть среди мастеров негласная статья этих татуировок: надписи, иероглифы, символы такие. Их называют пятном. Очень многие вообще отказываются от таких работ.

Есть такое мнение, что, нанося какой-то известный символ на свое тело, человек как бы программирует свою судьбу. А уж изображение на теле демонических символов, по различным поверьям, и вовсе ведет к необратимым и ужасным последствиям, которые могут обернуться настоящей трагедией. Александр Марушко:

Нефертити египетскую царицу, нежелательно делать, Мэрилин Монро тоже нежелательно делать, потому что человека может постичь участь персонажей. И такие случаи уже были. Не сказать, что я сильно суеверный человек, но пару случаев таких было, которые заставили задуматься. Был парень, который сделал себе пентаграмму и козла перевернутого повешенного. Эта пентаграмма означает смерть от воды. И парень утонул. Пентаграмма – это древний символ, который с давних времен наделяли мистическим значением. Многих он притягивал именно своей загадочностью и мощью. Такое тату имеет противоречивые обозначения.

Татьяна Паладичук, экстрасенс, гадалка:

Здесь такой вопрос очень щепетильный, и к нему надо очень серьезно подходить, когда люди решают набить пентаграмму. Конечно, ее можно набить, но ее в основном используют маги, колдуны, которые непосредственно работают с магией. Надо, чтобы она правильно была нанесена. Потому что немножко поворот в какую-либо сторону – это уже совсем другое. Это сатанизм, это мы видим у масонов часто, именно повернутая пентаграмма. Свойства магические она имеет, поэтому шутить с такими вещами не стоит. Использовать, как и руны, для определенных целей и временно. Пентаграмма, которая наколота на постоянно, она забирает со временем силы у человека. Вот поэтому она несет и зло. Сегодня татуировки захватили мир – это факт. Рисунками на теле больше никого не удивишь. А в эпоху рационализма и царства логики нет места суевериям и мистике. Но каким бы тщательным ни был научный подход, даже самые ярые скептики иногда сталкиваются с необъяснимыми вещами, которые заставляют посмотреть на мир под другим углом.