Виктор Лискович о «Поезде Памяти»: мы хотим, чтобы этот проект стал ежегодным, регулярным
Новости Беларуси. За возможность жить в свободной стране мы обязаны нашим предкам. И наш священный долг – сохранить память об их героических подвигах в годы Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. События тех лет наглядно передает совместный российско-белорусский проект «Поезд Памяти», который стартует 22 июня.
Масштабный проект объединит по 100 молодых ребят от Беларуси и России. 15 дней дети и сопровождающие будут вместе находиться в поезде.
Маршрут движения, остановочные пункты, культурная программа и питание прорабатываются с каждым регионом страны индивидуально. С белорусской стороны сопровождать «Поезд Памяти» будет Совет Республики и Министерство образования.
Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы сделаем так, чтобы каждый остановочный пункт отличался индивидуальностью. Чтобы ребята почувствовали атмосферу не просто праздника, но и прониклись историческим прошлым, прежде всего тех городов, которые они будут посещать. Выстроенная система позволит не просто провести разовое мероприятие, но мы хотим дать путевку в жизнь, чтобы этот проект стал ежегодным, регулярным. Участниками являются дети-десятиклассники, то есть это практически уже взрослые молодые люди, которые окончат школу и потом будут определяться с местом проживания, с профессией. Знание своего прошлого, истории позволит сформироваться как полноценным гражданам своих государств, своих стран.
На белорусской территории «Поезд Памяти» проследует через Брест, Гродно, Витебск, Оршу, Гомель, Могилев и финиширует 3 июля в Минске. На территории России он сделает остановки в Смоленске, Москве, Великом Новгороде и Санкт-Петербурге.