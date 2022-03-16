Виктор Лискович о «Поезде Памяти»: мы хотим, чтобы этот проект стал ежегодным, регулярным

Новости Беларуси. За возможность жить в свободной стране мы обязаны нашим предкам. И наш священный долг – сохранить память об их героических подвигах в годы Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. События тех лет наглядно передает совместный российско-белорусский проект «Поезд Памяти», который стартует 22 июня.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы сделаем так, чтобы каждый остановочный пункт отличался индивидуальностью. Чтобы ребята почувствовали атмосферу не просто праздника, но и прониклись историческим прошлым, прежде всего тех городов, которые они будут посещать. Выстроенная система позволит не просто провести разовое мероприятие, но мы хотим дать путевку в жизнь, чтобы этот проект стал ежегодным, регулярным. Участниками являются дети-десятиклассники, то есть это практически уже взрослые молодые люди, которые окончат школу и потом будут определяться с местом проживания, с профессией. Знание своего прошлого, истории позволит сформироваться как полноценным гражданам своих государств, своих стран.