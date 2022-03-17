Нельзя сказать, что мы спокойно воспринимаем. Как пандемия и санкции отразились на белорусских предприятиях?
Новости Беларуси. Реакция на внешние факторы столичной экономики: продовольственная безопасность и мониторинг цен на основные товары. Чем будем сыты или стоп цены. Почему не стоит поддаваться панике и создавать в магазинах ажиотажный спрос? Поговорили с экспертами в студии программы «Большой город» на СТВ.
Илона Волынец, ведущая:
Надежда Анатольевна, скажите, пандемия, санкции, все такие сложные внешние факторы, может, станут хорошим стимулом для наших производителей?
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Они уже стали стимулом. Знаете, 2020-й, 2021 год действительно показал, что наши промышленные предприятия и не только смогли сконцентрировать свои знания, навыки и хорошо выполнить и доведенные показатели, и хорошо нарастить экспорт. Я уверена, что мы уже живем в этих санкциях не первый год, может быть, не таких острых, и в меньшей степени это было связано с банковской системой, но промышленные предприятия в этих санкциях живут. Поэтому, конечно, у нас уже есть опыт, есть уже практика, как работать в данных санкциях. Плюс у нас уже есть ряд предприятий, на которые был возложен более глобальный санкционный пакет.
Надежда Лазаревич:
Конечно, нельзя сказать, что мы готовы и спокойно воспринимаем эти санкции. Нет, конечно же, это дополнительные трудозатраты в части решения логистических моментов. Увеличится логистика и, скорее всего, сроки производства продукции. Но еще раз повторяю: моментов для паники нет. Крупные предприятия, наши основные, понимают, что делать, ежедневно какие-то вопросы обсуждаются в профильных министерствах, в Совете Министров, разбирается та или иная ситуация, которая возникла, и находятся какие-то пути решения. Поэтому есть пути решения, которые мы быстро нашли, есть, где необходимо принять те или иные нормативные документы, чтобы упростить, может быть, какую-то процедуру. И это тоже отрабатывается. И я уверена: в ближайшее время будет тоже озвучено, как лучше или как легче работать предприятиям в рамках вновь открывшихся фактов по дополнительным санкциям, которые возникли сейчас.
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