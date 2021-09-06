«У Китая большие интересы в Афганистане». Эксперт назвал этому несколько причин

Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Все мировое сообщество обсуждает такой вопрос: все страны Европы радикально отнеслись к появлению «Талибана» на всей территории Афганистана, Россия, где эта организация запрещена. Единственная страна, которая свое посольство особе не эвакуировала – это Китай. Какие интересы у Китая в Афганистане?

Виталий Боровой, заведующий кафедрой факультета международных отношений БГУ:

У Китая большие интересы в Афганистане. Думаю, Китай с большим любопытством взирает на развитие ситуации, видя в этом кризис, но для китайцев кризис – это всегда возможность. Страшен не кризис, а неумение им воспользоваться. Для Китая Афганистан важен, во-первых, это геополитическая точка, которая может угрожать Великому шелковому пути или может стать его органической частью. И Китай с 2017 года при помощи Пакистана пытается инкорпорировать Афганистан в систему нового Шелкового пути. Во-вторых, Афганистан, безусловно, угроза безопасности. Тут говорилось уже про опиум, 2016 год – 9 000 тонн, пик производства. Это тоже волнует Китай, у которого растущее городское население и растущее количество потребителей опиума. Афганистан – это редкие земельные металлы, на юге Афганистана обнаружено большое количество редкоземельных металлов. Кирилл Казаков:

У некоторых историков есть такое мнение, что во время холодной войны все войны в мире – эти были войны США и СССР, теми или иными другими руками. Только две войны, которые были спровоцированы на месте теми странами, которые воевали: это ирано-иракская война и война Великобритании и Аргентины за Фолкленды. Не возникает ли ощущения, что этот афганский конфликт – это война Америки и Китая, как называют, что есть война Америки и России в Украине. А здесь война Америки и Китая в Афганистане, только не руками ни китайцев, ни американцев. Американцы вроде как умыли руки, и талибы, созданные американцами, воюют теперь с китайцами.

Виталий Боровой:

Есть такие комментарии у многих экспертов. Дело в том, что Афганистан находится слишком близко к западному Китаю, куда сходятся все ключевые коридоры нового Шелкового пути. Новый Шелковый путь – это не просто некий проект, это личный проект Си Цзиньпина. А внутри Китая идет конкуренция элит, кланов, есть другие проекты, ориентированные на Тихий океан, на США, Австралию, которые противоположны по замыслу и по идеям проектам Си Цзиньпина. Поэтому Си Цзиньпин не может просто отказаться от этого проекта и сказать, что не получилось. Поэтому Си Цзиньпин там будет и останется. Он в Китае останется. Афганистан с этой точки зрения для него представляет даже большой личный интерес. Поэтому да, есть такое ощущение. Но одновременно есть ощущение, что Китай имеет свой собственный план и что Китай действительно уже договорился с «Талибаном», это даже официально озвучено. 28 июля 2021 года прошла официальная встреча между министром иностранных дел Китая и политическим представителем «Талибана». Тем, который должен сейчас стать премьер-министром страны, то есть представитель политического крыла, а не военного. Вроде, судя по скупой информации, они договорились. Китай озвучил свое главное требование: отказ от поддержки Исламского движения Восточного Туркменистана со стороны «Талибана». «Талибан» сказал, что на территории Афганистана не будет делаться то, что будет ущемлять безопасность и интересы Китая. То есть даже из этого складывается ощущение, что стороны на каком-то уровне договорились. В какой мере это будет война, как это, возможно, виделось кому-то в Америке, возникают сомнения. Виталий Боровой:

Добавлю, что Афганистан в настоящее время, скорее, проблема Китая, Пакистана как союзника Китая, центральноазиатских государств как партнеров Китая по Шанхайской организации сотрудничества и Шелковому пути, конечно, Ирана. Тут найдутся люди, которые будут решать эту проблему. Хотят они этого или не хотят, но им придется это делать. Алена Сырова, СТВ:

То есть вы думаете, что сейчас «Талибан» укрепится как руководство Афганистана, их оставят в покое, никто не будет трогать, они будут строить свое государство?