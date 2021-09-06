«У Китая большие интересы в Афганистане». Эксперт назвал этому несколько причин
Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Все мировое сообщество обсуждает такой вопрос: все страны Европы радикально отнеслись к появлению «Талибана» на всей территории Афганистана, Россия, где эта организация запрещена. Единственная страна, которая свое посольство особе не эвакуировала – это Китай. Какие интересы у Китая в Афганистане?
Виталий Боровой, заведующий кафедрой факультета международных отношений БГУ:
У Китая большие интересы в Афганистане. Думаю, Китай с большим любопытством взирает на развитие ситуации, видя в этом кризис, но для китайцев кризис – это всегда возможность. Страшен не кризис, а неумение им воспользоваться. Для Китая Афганистан важен, во-первых, это геополитическая точка, которая может угрожать Великому шелковому пути или может стать его органической частью. И Китай с 2017 года при помощи Пакистана пытается инкорпорировать Афганистан в систему нового Шелкового пути. Во-вторых, Афганистан, безусловно, угроза безопасности. Тут говорилось уже про опиум, 2016 год – 9 000 тонн, пик производства. Это тоже волнует Китай, у которого растущее городское население и растущее количество потребителей опиума. Афганистан – это редкие земельные металлы, на юге Афганистана обнаружено большое количество редкоземельных металлов.
Кирилл Казаков:
У некоторых историков есть такое мнение, что во время холодной войны все войны в мире – эти были войны США и СССР, теми или иными другими руками. Только две войны, которые были спровоцированы на месте теми странами, которые воевали: это ирано-иракская война и война Великобритании и Аргентины за Фолкленды. Не возникает ли ощущения, что этот афганский конфликт – это война Америки и Китая, как называют, что есть война Америки и России в Украине. А здесь война Америки и Китая в Афганистане, только не руками ни китайцев, ни американцев. Американцы вроде как умыли руки, и талибы, созданные американцами, воюют теперь с китайцами.
Виталий Боровой:
Есть такие комментарии у многих экспертов. Дело в том, что Афганистан находится слишком близко к западному Китаю, куда сходятся все ключевые коридоры нового Шелкового пути. Новый Шелковый путь – это не просто некий проект, это личный проект Си Цзиньпина. А внутри Китая идет конкуренция элит, кланов, есть другие проекты, ориентированные на Тихий океан, на США, Австралию, которые противоположны по замыслу и по идеям проектам Си Цзиньпина. Поэтому Си Цзиньпин не может просто отказаться от этого проекта и сказать, что не получилось.
Поэтому Си Цзиньпин там будет и останется. Он в Китае останется. Афганистан с этой точки зрения для него представляет даже большой личный интерес. Поэтому да, есть такое ощущение. Но одновременно есть ощущение, что Китай имеет свой собственный план и что Китай действительно уже договорился с «Талибаном», это даже официально озвучено. 28 июля 2021 года прошла официальная встреча между министром иностранных дел Китая и политическим представителем «Талибана». Тем, который должен сейчас стать премьер-министром страны, то есть представитель политического крыла, а не военного. Вроде, судя по скупой информации, они договорились. Китай озвучил свое главное требование: отказ от поддержки Исламского движения Восточного Туркменистана со стороны «Талибана». «Талибан» сказал, что на территории Афганистана не будет делаться то, что будет ущемлять безопасность и интересы Китая. То есть даже из этого складывается ощущение, что стороны на каком-то уровне договорились. В какой мере это будет война, как это, возможно, виделось кому-то в Америке, возникают сомнения.
Виталий Боровой:
Добавлю, что Афганистан в настоящее время, скорее, проблема Китая, Пакистана как союзника Китая, центральноазиатских государств как партнеров Китая по Шанхайской организации сотрудничества и Шелковому пути, конечно, Ирана. Тут найдутся люди, которые будут решать эту проблему. Хотят они этого или не хотят, но им придется это делать.
Алена Сырова, СТВ:
То есть вы думаете, что сейчас «Талибан» укрепится как руководство Афганистана, их оставят в покое, никто не будет трогать, они будут строить свое государство?
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Никогда этот регион не будет спокойным, там все равно будут внутренние противоречия, там слишком много различных группировок, слишком много народов. Но есть вероятность того, что «Талибан» может стать цементирующим направлением, которое сумеет на некоторое время навести там порядок. Потому что исламская идеология едина для них. Но есть проблема. Мы для них гяуры были, есть и будем. Гяура обмануть – это нормально. Поэтому здесь надо быть очень внимательным.
Алена Сырова:
То о чем и говорили, их идеология останется.
Николай Щекин, политолог:
Слишком много геополитических интересов. Тут идет и идеологическая конкуренция. Китай – коммунистическая страна, Афганистан – немного другое. Иран неделю назад открыл дорогу для афганских беженцев, десятки тысяч идут. Более того, Иран как раз принимает тех самых бывших офицеров афганской армии.
Николай Бузин:
И техника, которая уже туда перегоняется из США, которая уже появилась на территории Ирана.
Николай Щекин:
Иран получает новую технику.
Николай Бузин:
Иран имеет очень хорошую военную промышленность, способен производить высококачественное вооружение. То есть восстановить американскую технику не составит труда.
Кирилл Казаков:
Иранская власть очень похожа на «Талибан». По сути это же исламская республика.
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