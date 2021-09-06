Военный аналитик БИСИ: не думаю, что афганцы для нас страшны ни как мигранты, ни как какая-то сила
Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мы уже столкнулись с Афганистаном на границах с Литвой и Латвией. Нам стоит ожидать, что беженцы, которые сейчас массово пойдут в Европу, будут использовать не южные пути (Испанию, Италию), а который они начали использовать сейчас, через Беларусь?
Андрей Русакович, заведующий кафедрой факультета международных отношений БГУ, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Миграционный кризис, который связан в том числе с Афганистаном, то, что происходило в регионе в последние годы, задел и нашу страну, и сопредельные страны. Поэтому в ближайшем будущем надо быть теоретически готовыми к подобному развитию событий. Опыт показывает, что афганцы могут различными потоками двигаться в Европейский союз, не исключая Центральную Азию, Россию, Беларусь.
Кирилл Казаков:
Здесь могут появиться радикалы, правильно?
Андрей Русакович:
В любом случае нам надо достаточно решительно координировать свои действия в сфере миграционной политики, безопасности с нашими союзниками по ОДКБ, прежде всего это государства Центральной Азии и Россия. Надо вести диалог по этим вопросам с представителями ЕС, НАТО и Украины.
Кирилл Казаков:
Европейский союз сейчас отгораживается от нас стеной. Беженцы не хотят остаться здесь, они хотят в Германию или Францию. Чем для нас афганцы страшны и страшны ли они так?
Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Я не думаю, что афганцы для нас страшны. Ни как мигранты, ни как какая-то сила, по крайней мере на данный момент. Но я хочу дополнить коллег. Не Байден вводил войска США в Афганистан, не Байден принимал решение о выводе войск из Афганистана – Трамп принимал. Более того, Трамп принял решение вывести до 1 мая, Байден продлил этот срок на четыре месяца, что позволило упорядочить вывод. Второй момент. Сейчас известно, что Трамп уже подписал, но не запустил указ о выводе до 12 января – до срока инаугурации. Представляете, какая была бы ситуация, если бы это было завершено при Трампе? Третий момент. 31 августа завершился вывод. Смотрели речь Байдена, слушали, что он сказал? Что Америка должна готовиться не к угрозам 2001-го, а к угрозам 2021-го и дальнейшим.
Кирилл Казаков:
Четко были обозначены два врага – Китай и Россия.
Андрей Чернобай:
Это не только там было обозначено.
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Белорусы там тоже упоминаются на всякий случай даже в соответствующих декларациях и документах, поэтому сегодня говорить, что Афганистан далек, не совсем правильно. В чем проблемка может быть? Мы об этом как-то не хотим сказать. Афганистан – это четкая исламская страна с серьезными традициями, с руководством. «Талибан» признан экстремистской организацией, что бы мы ни говорили. Там еще есть конфликт интересов как внутренних, так и внешних. Мне понравилась очень фраза, что афганцы мечтают вернуться домой. Никто из них никуда не хочет вернуться. Они туда приедут отдохнуть, помочь своей семье и на горы посмотреть, а с удовольствием будут жить в США, в Германии, в Великобритании.
Читайте также:
Доктор военных наук о ситуации в Афганистане: есть нюансы по выводу войск, но для чего это сделано? Чтобы горячая точка появилась
«Афганцы народ больше радикальный или мирный?» Мнение историка-востоковеда
«Готовы, дождавшись этой стабильности, вернуться опять в эту страну». Что говорят афганцы, которые живут в Беларуси?