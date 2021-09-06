Военный аналитик БИСИ: не думаю, что афганцы для нас страшны ни как мигранты, ни как какая-то сила

Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мы уже столкнулись с Афганистаном на границах с Литвой и Латвией. Нам стоит ожидать, что беженцы, которые сейчас массово пойдут в Европу, будут использовать не южные пути (Испанию, Италию), а который они начали использовать сейчас, через Беларусь?

Андрей Русакович, заведующий кафедрой факультета международных отношений БГУ, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Миграционный кризис, который связан в том числе с Афганистаном, то, что происходило в регионе в последние годы, задел и нашу страну, и сопредельные страны. Поэтому в ближайшем будущем надо быть теоретически готовыми к подобному развитию событий. Опыт показывает, что афганцы могут различными потоками двигаться в Европейский союз, не исключая Центральную Азию, Россию, Беларусь. Кирилл Казаков:

Здесь могут появиться радикалы, правильно? Андрей Русакович:

В любом случае нам надо достаточно решительно координировать свои действия в сфере миграционной политики, безопасности с нашими союзниками по ОДКБ, прежде всего это государства Центральной Азии и Россия. Надо вести диалог по этим вопросам с представителями ЕС, НАТО и Украины. Кирилл Казаков:

Европейский союз сейчас отгораживается от нас стеной. Беженцы не хотят остаться здесь, они хотят в Германию или Францию. Чем для нас афганцы страшны и страшны ли они так?