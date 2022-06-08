У каждого продукта особое наполнение. Какие инновации представили участники ТИБО-2022?

Новости Беларуси. Переход белорусской экономики и других отраслей «в цифру» не первый год обсуждают на самом высоком уровне. За последнее время прирост IT-компаний в стране составил 403 %, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Отразилось это и на экспорте услуг Парка высоких технологий. Ознакомиться с последними достижениями высокой сферы в эти дни можно в Минске. Уже третий день в столице проходит один из знаковых форумов инновационных технологий – ТИБО-2022. О новых возможностях коммуникации расскажет Полина Королева.

Полина Королева, корреспондент:

Перед вами уникальная площадка для обмена передовым опытом в сфере технологий. Сегодня третий день работы форума ТИБО, но до сих пор есть на что посмотреть. Здесь представлены зарубежные и отечественные компании. Все они здесь работают над одним заглавным вопросом: как еще более эффективно внедрить инновационные технологии в различные сферы жизнедеятельности? Реконструкция и 3D-моделирование памятников. Какие разработки представляет Академия наук на ТИБО, читайте здесь.

Ольга Гривцова, маркетолог Минского НИИ радиоматериалов:

Отличает наш институт то, что имеются собственная производственная база, конструкторское бюро, которое может доработать имеющиеся у нас изделия и элементы или разработать новые под нужды заказчика. Мы сотрудничаем с различными предприятиями из разных сфер, даем им на апробацию образцы. Уже есть проработанное, зарекомендовавшее себя адаптивное устройство.

Полина Королева:

В рамках форума проходит большое количество деловых встреч. Они служат стартом для многих проектов. Особое внимание уделяют и юным разработчикам. Для них ТИБО – это возможность подняться выше и реализовать свои мечты. Команда Александра Шишко также участвует в республиканском конкурсе «АГРО 4.0». Они представляют проект инновационного пакета услуг для обслуживания всего сектора ИКТ: физических лиц, индивидуальных предпринимателей и IT-компаний. На сегодня в Беларуси подобных проектов всего три.

Александр Шишко, студент Минского колледжа предпринимательства:

Уникальность нашего продукта будет заключаться в том, что у него особое наполнение, которое быстро ориентируется на последние тенденции рынка. Это могут быть востребованные платформы для обучения и переобучения сотрудников и другие. Полина Королева:

На форуме присутствуют гости со всех регионов Беларуси. Они представляют государственные учреждения образования. Особое внимание привлекает Витебский областной институт.

На выставке учреждения представлены последние разработки по улучшению процесса обучения. Это проекты как для детей дошкольного возраста, так и представителей старшего звена. Интересно, что в разработке программ участвуют учителя и учащиеся. Вместе они создали уникальный оркестр.

Ольга Волкова, проректор Витебского областного института развития образования:

Данный проект собрали дети 10-16 лет. Вы видите, это дирижер – главная фигура этого оркестра. Он задает тон, раздает сигналы всем остальным конструкторам, и в результате получается мелодия.

Полина Королева:

Конечно, участвуют в выставке институты с небезызвестными инициалами. Академия наук возглавляет этот хит-парад. В 2022 году она представлена отдельной платформой. Как говорится, уровень доверия обязывает. Ведь НАН занимается разработкой технологий долгие десятилетия, а также их внедрением в различные сферы жизни, в том числе в культурную составляющую. Например, с помощью 3D-моделирования восстанавливаются некогда разрушенные объекты, в том числе памятники. Так что у гостей нашей страны есть возможность окунуться в историю и увидеть ее своими глазами. А у Академии сегодня и другой праздник – продолжают чествовать вернувшуюся из Антарктиды семимесячную экспедицию.

Сергей Кругликов, генеральный директор Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук:

В рамках экспедиции ими было установлено новейшее оборудование для организации связи с внешним миром со всех станций в Антарктиде. На стенде Национальной академии наук представлено более 80-ти разработок и технологий в сфере инноваций, искусственного интеллекта, электронных систем государственных сервисов и представлено 11 организаций.