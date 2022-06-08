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У каждого продукта особое наполнение. Какие инновации представили участники ТИБО-2022?

08 июня 2022 17:59
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Новости Беларуси. Переход белорусской экономики и других отраслей «в цифру» не первый год обсуждают на самом высоком уровне. За последнее время прирост IT-компаний в стране составил 403 %, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Отразилось это и на экспорте услуг Парка высоких технологий.

Ознакомиться с последними достижениями высокой сферы в эти дни можно в Минске. Уже третий день в столице проходит один из знаковых форумов инновационных технологий – ТИБО-2022.

О новых возможностях коммуникации расскажет Полина Королева.

У каждого продукта особое наполнение. Какие инновации представили участники ТИБО-2022?-1

Полина Королева, корреспондент:
Перед вами уникальная площадка для обмена передовым опытом в сфере технологий. Сегодня третий день работы форума ТИБО, но до сих пор есть на что посмотреть. Здесь представлены зарубежные и отечественные компании. Все они здесь работают над одним заглавным вопросом: как еще более эффективно внедрить инновационные технологии в различные сферы жизнедеятельности?

Реконструкция и 3D-моделирование памятников. Какие разработки представляет Академия наук на ТИБО, читайте здесь.

У каждого продукта особое наполнение. Какие инновации представили участники ТИБО-2022?-4

Ольга Гривцова, маркетолог Минского НИИ радиоматериалов:
Отличает наш институт то, что имеются собственная производственная база, конструкторское бюро, которое может доработать имеющиеся у нас изделия и элементы или разработать новые под нужды заказчика. Мы сотрудничаем с различными предприятиями из разных сфер, даем им на апробацию образцы. Уже есть проработанное, зарекомендовавшее себя адаптивное устройство.

У каждого продукта особое наполнение. Какие инновации представили участники ТИБО-2022?-7

Полина Королева:
В рамках форума проходит большое количество деловых встреч. Они служат стартом для многих проектов. Особое внимание уделяют и юным разработчикам. Для них ТИБО – это возможность подняться выше и реализовать свои мечты.

Команда Александра Шишко также участвует в республиканском конкурсе «АГРО 4.0». Они представляют проект инновационного пакета услуг для обслуживания всего сектора ИКТ: физических лиц, индивидуальных предпринимателей и IT-компаний. На сегодня в Беларуси подобных проектов всего три.

У каждого продукта особое наполнение. Какие инновации представили участники ТИБО-2022?-10

Александр Шишко, студент Минского колледжа предпринимательства:
Уникальность нашего продукта будет заключаться в том, что у него особое наполнение, которое быстро ориентируется на последние тенденции рынка. Это могут быть востребованные платформы для обучения и переобучения сотрудников и другие.

Полина Королева:
На форуме присутствуют гости со всех регионов Беларуси. Они представляют государственные учреждения образования. Особое внимание привлекает Витебский областной институт.

У каждого продукта особое наполнение. Какие инновации представили участники ТИБО-2022?-13

На выставке учреждения представлены последние разработки по улучшению процесса обучения. Это проекты как для детей дошкольного возраста, так и представителей старшего звена. Интересно, что в разработке программ участвуют учителя и учащиеся. Вместе они создали уникальный оркестр.

У каждого продукта особое наполнение. Какие инновации представили участники ТИБО-2022?-16

Ольга Волкова, проректор Витебского областного института развития образования:
Данный проект собрали дети 10-16 лет. Вы видите, это дирижер – главная фигура этого оркестра. Он задает тон, раздает сигналы всем остальным конструкторам, и в результате получается мелодия.

У каждого продукта особое наполнение. Какие инновации представили участники ТИБО-2022?-19

Полина Королева:
Конечно, участвуют в выставке институты с небезызвестными инициалами. Академия наук возглавляет этот хит-парад. В 2022 году она представлена отдельной платформой. Как говорится, уровень доверия обязывает. Ведь НАН занимается разработкой технологий долгие десятилетия, а также их внедрением в различные сферы жизни, в том числе в культурную составляющую.

Например, с помощью 3D-моделирования восстанавливаются некогда разрушенные объекты, в том числе памятники. Так что у гостей нашей страны есть возможность окунуться в историю и увидеть ее своими глазами. А у Академии сегодня и другой праздник продолжают чествовать вернувшуюся из Антарктиды семимесячную экспедицию.

У каждого продукта особое наполнение. Какие инновации представили участники ТИБО-2022?-22

Сергей Кругликов, генеральный директор Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук:
В рамках экспедиции ими было установлено новейшее оборудование для организации связи с внешним миром со всех станций в Антарктиде. На стенде Национальной академии наук представлено более 80-ти разработок и технологий в сфере инноваций, искусственного интеллекта, электронных систем государственных сервисов и представлено 11 организаций.

У каждого продукта особое наполнение. Какие инновации представили участники ТИБО-2022?-25

В числе последних достижений Национальной академии наук – электронное здравоохранение и системы дистанционного зондирования земли. Также ведется работа по части робототехники, искусственного интеллекта и суперкомпьютеров. ТИБО-2022 – это одна из самых продвинутых и актуальных встреч, посвященных информационным технологиям.

Полина Королева:
Завершится форум 10 июня. Надеемся, что все достойные проекты будут реализованы и использованы во благо.

# Инновации # общество # Полина Королева # Ольга Гривцова # Александр Шишко # Ольга Волкова # Сергей Кругликов # Фотофакт

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