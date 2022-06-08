«Ведь они могли бы жить». В БГУИР провели диалоговую площадку на тему геноцида белорусского народа

Новости Беларуси. «Мы помним, чтобы жить!» В университете информатики и радиоэлектроники обсудили тему геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Со студентами встретились бывшие узники концлагерей, офицеры, а также руководство и прокуратура Советского района. Они еще раз напомнили ребятам о тех страшных событиях, предоставили факты очевидцев и результаты расследований, затронули личные истории семей. Поговорили и о сохранении исторической памяти и правды.

Наталья Ананич, заместитель главы администрации Советского района:

Наша задача – донести, особенно до молодежи, действительно правду о событиях, которые происходили в нашей истории во время Великой Отечественной войны на полях сражений, в партизанских отрядах, в подполье. Ведь многие мирные жители погибли в концлагерях, их расстреливали. Ведь они могли бы жить, чтобы строить суверенное государство.

Виктор Буйко, студент БГУИР:

Тема геноцида дает ответы на множество вопросов, которыми мы на данный момент можем задаваться в качестве истории, политики, состояния государства, населения. Я считаю, что очень важно, что в рамках университета, в рамках школ такие моменты разъясняются.