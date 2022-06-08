Прямой эфир

«Ведь они могли бы жить». В БГУИР провели диалоговую площадку на тему геноцида белорусского народа

08 июня 2022 16:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Мы помним, чтобы жить!» В университете информатики и радиоэлектроники обсудили тему геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Ведь они могли бы жить». В БГУИР провели диалоговую площадку на тему геноцида белорусского народа-1

Со студентами встретились бывшие узники концлагерей, офицеры, а также руководство и прокуратура Советского района. Они еще раз напомнили ребятам о тех страшных событиях, предоставили факты очевидцев и результаты расследований, затронули личные истории семей. Поговорили и о сохранении исторической памяти и правды.  

«Ведь они могли бы жить». В БГУИР провели диалоговую площадку на тему геноцида белорусского народа-4

Наталья Ананич, заместитель главы администрации Советского района:  
Наша задача – донести, особенно до молодежи, действительно правду о событиях, которые происходили в нашей истории во время Великой Отечественной войны на полях сражений, в партизанских отрядах, в подполье. Ведь многие мирные жители погибли в концлагерях, их расстреливали. Ведь они могли бы жить, чтобы строить суверенное государство.  

«Ведь они могли бы жить». В БГУИР провели диалоговую площадку на тему геноцида белорусского народа-7

Виктор Буйко, студент БГУИР:  
Тема геноцида дает ответы на множество вопросов, которыми мы на данный момент можем задаваться в качестве истории, политики, состояния государства, населения. Я считаю, что очень важно, что в рамках университета, в рамках школ такие моменты разъясняются.  

«Ведь они могли бы жить». В БГУИР провели диалоговую площадку на тему геноцида белорусского народа-10

Такие диалоговые площадки с жителями столицы будут продолжаться и далее, в том числе с трудовыми коллективами медицинских и учебных заведений.  

# Великая Отечественная война # общество # Наталья Ананич # Виктор Буйко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новый кабинет химии открыли в Свислочской школе. Таких всего несколько в Беларуси
08 июня 2022 15:58

Новый кабинет химии открыли в Свислочской школе. Таких всего несколько в Беларуси

В Пуховичском районе заложили аллею памяти из рябин. Почему выбрали именно это дерево?
08 июня 2022 15:45

В Пуховичском районе заложили аллею памяти из рябин. Почему выбрали именно это дерево?

Планируют получить 12 тысяч тонн сенажа. Как в Могилёвском районе заготавливают корма для животных?
08 июня 2022 15:29

Планируют получить 12 тысяч тонн сенажа. Как в Могилёвском районе заготавливают корма для животных?