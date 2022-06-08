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Новый кабинет химии открыли в Свислочской школе. Таких всего несколько в Беларуси

08 июня 2022 15:58
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Новости Беларуси. Новый класс химии открыли в Свислочской средней школе Пуховичского района. Кабинетов такого уровня несколько в республике. Он полностью укомплектован высокотехнологичным оборудованием и инвентарем, сделаны комфортные рабочие места, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Таким образом местное химическое предприятие заинтересовывает школьников приходить в химическую промышленность. Ребята сразу могут на практике изучать предмет углубленно.

Химичить вместе со школьниками пробовала Анастасия Кончиц.

Новый кабинет химии открыли в Свислочской школе. Таких всего несколько в Беларуси-1

У Романа Корзуна с химией сложилось сразу. Наука увлекла, поэтому юноша выбрал профессию, связанную с формулами и экспериментами. Решил поступать в медицинский. Признается, в новом кабинете учиться в разы приятнее, ведь вся атмосфера лаборатории сразу добавляет желания похимичить.

Новый кабинет химии открыли в Свислочской школе. Таких всего несколько в Беларуси-3

Роман Корзун, ученик Свислочской средней школы имени А.Г. Червякова:
Этот предмет мне всегда был интересен. Ты получаешь что-то новое, проводишь соединения, получаешь новые вещества. Всегда это завораживало. После ремонта у нас появилось намного больше реактивов и гораздо больше возможностей для проведения реакций.

Подробности в видеоматериале.

# Школы в Беларуси # Анастасия Кончиц

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