Новый кабинет химии открыли в Свислочской школе. Таких всего несколько в Беларуси

Новости Беларуси. Новый класс химии открыли в Свислочской средней школе Пуховичского района. Кабинетов такого уровня несколько в республике. Он полностью укомплектован высокотехнологичным оборудованием и инвентарем, сделаны комфортные рабочие места, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Таким образом местное химическое предприятие заинтересовывает школьников приходить в химическую промышленность. Ребята сразу могут на практике изучать предмет углубленно. Химичить вместе со школьниками пробовала Анастасия Кончиц.

У Романа Корзуна с химией сложилось сразу. Наука увлекла, поэтому юноша выбрал профессию, связанную с формулами и экспериментами. Решил поступать в медицинский. Признается, в новом кабинете учиться в разы приятнее, ведь вся атмосфера лаборатории сразу добавляет желания похимичить.