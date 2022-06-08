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Реконструкция и 3D-моделирование памятников. Какие разработки представляет Академия наук на ТИБО?

08 июня 2022 13:37
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Новости Беларуси. В Минске уже третий день проходит один из самых продвинутых форумов – ТИБО-2022, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уникальная площадка для обмена передовым опытом в сфере IT. Среди участников – отечественные и зарубежные компании. Все работают над главным вопросом – как еще более эффективно внедрить информационные технологии во все сферы деятельности.

Реконструкция и 3D-моделирование памятников. Какие разработки представляет Академия наук на ТИБО?-1

В списке участников также Академия наук. В 2022 году она представлена на отдельной платформе. Можно сказать, уровень доверия к НАН особенно высок, ведь Академия занимается разработкой проектов и их внедрением в различные отрасли не первое десятилетие. В числе последних достижений – электронное здравоохранение, системы дистанционного зондирования земли. Также ведется работа по части робототехники, искусственного интеллекта и суперкомпьютеров. Не забывают ученые и про культурную составляющую жизни.

Реконструкция и 3D-моделирование памятников. Какие разработки представляет Академия наук на ТИБО?-4

Сергей Кругликов, генеральный директор Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук:
Это вопросы, связанные с реконструкцией и 3D-моделированием памятников, которые уже безвозвратно утеряны, но благодаря наличию архивных материалов мы их восстанавливаем. Наши туристы могут с этим ознакомиться. Это, конечно, социальный проект Krokam, который позволяет всем жителям и туристам, приезжающим сюда, на четырех языках мира путешествовать по всем городам Беларуси.  

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# Технологии # общество # Сергей Кругликов # Фотофакт

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