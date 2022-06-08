Реконструкция и 3D-моделирование памятников. Какие разработки представляет Академия наук на ТИБО?

Новости Беларуси. В Минске уже третий день проходит один из самых продвинутых форумов – ТИБО-2022, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уникальная площадка для обмена передовым опытом в сфере IT. Среди участников – отечественные и зарубежные компании. Все работают над главным вопросом – как еще более эффективно внедрить информационные технологии во все сферы деятельности.

В списке участников также Академия наук. В 2022 году она представлена на отдельной платформе. Можно сказать, уровень доверия к НАН особенно высок, ведь Академия занимается разработкой проектов и их внедрением в различные отрасли не первое десятилетие. В числе последних достижений – электронное здравоохранение, системы дистанционного зондирования земли. Также ведется работа по части робототехники, искусственного интеллекта и суперкомпьютеров. Не забывают ученые и про культурную составляющую жизни.