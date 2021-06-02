«У Кати Галкиной купальник очень тяжёлый, плюс три килограмма». Любовь Черкашина о том, как создаются наряды для гимнасток

Ольга Коршун, ведущая: Вы уже несколько раз говорили про эстетику, красоту. Это очень важно. Всегда зритель оценивает и купальники, в которых выступают девочки. Часто они украшены камушками.

Любовь Черкашина, тренер, призер Олимпийских игр:

Swarovski. Да, дорого-богато, это правда.

Ольга Коршун:

Это красиво, но, наверное, утяжеляет купальник.

Любовь Черкашина:

Да, тяжелые. Вот у Кати Галкиной купальник под упражнения с мячом очень тяжелый. Я даже смеюсь и говорю: «Катя, может, мы новый сошьем? Это же плюс три килограмма». Берешь в руку – он очень тяжелый. Я говорю: «Катя, тебе даже с грузами не надо тренироваться». Купальник надела и вперед. «Зато устойчива ты на земле в этом купальнике».

Ольга Коршун:

Красота требует жертв.

Любовь Черкашина:

Там огромные камни Swarovski, их много. Но он смотрится фантастически красиво.