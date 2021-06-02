«У Кати Галкиной купальник очень тяжёлый, плюс три килограмма». Любовь Черкашина о том, как создаются наряды для гимнасток
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Любовь Черкашина, тренер, призер Олимпийских игр, рассказала, как создаются наряды для гимнасток.
Ольга Коршун, ведущая:
Вы уже несколько раз говорили про эстетику, красоту. Это очень важно. Всегда зритель оценивает и купальники, в которых выступают девочки. Часто они украшены камушками.
Любовь Черкашина, тренер, призер Олимпийских игр:
Swarovski. Да, дорого-богато, это правда.
Ольга Коршун:
Это красиво, но, наверное, утяжеляет купальник.
Любовь Черкашина:
Да, тяжелые. Вот у Кати Галкиной купальник под упражнения с мячом очень тяжелый. Я даже смеюсь и говорю: «Катя, может, мы новый сошьем? Это же плюс три килограмма». Берешь в руку – он очень тяжелый. Я говорю: «Катя, тебе даже с грузами не надо тренироваться». Купальник надела и вперед. «Зато устойчива ты на земле в этом купальнике».
Ольга Коршун:
Красота требует жертв.
Любовь Черкашина:
Там огромные камни Swarovski, их много. Но он смотрится фантастически красиво.
Ольга Коршун:
Думаете, это добавляет баллов Кате при выступлении?
Любовь Черкашина:
Сложности.
Ольга Коршун:
Мы любим создавать себе сложности и их преодолевать.
Любовь Черкашина:
Просто с этим купальником почему-то так получилось, он тяжеловатый.
Ольга Коршун:
А у нашей сборной, которая поедет на Олимпиаду, уже готовы купальники для девочек?
Любовь Черкашина:
Я знаю, что еще в процессе. Какие-то купальники будут непосредственно как вау-эффект, как что-то новое на Олимпийских играх. По крайней мере, всегда у нас так заведено. Даже несколько моих купальников довозили непосредственно на Олимпийские игры. Чтобы вышел – и эффект неожиданности. Знаете, как на красных дорожках. Никто же дважды одно и то же не надевает. Тут то же самое.
Любовь Черкашина: «У меня в каждом олимпийском купальнике зашит крестик. Не без веры у меня все получилось» – подробнее здесь.