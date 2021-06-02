В шутку называют лавандовыми. Посмотрите на эти капустные поля под Могилёвом

Новости Беларуси. Полтора миллиона долларов планируют заработать аграрии Могилевской области на экспорте свежих овощей помимо картофеля. Под такие культуры в регионе отвели больше 600 гектаров земли, и почти вся она уже засажена и засеяна витаминными сортами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Царица овощей – капуста – одна из последних, кто отправился в открытый грунт. «К ней надо подходить как к малому ребёночку». Как в Беларуси выращивают капусту, спрос на которую не пропадает за границей? В могилевском хозяйстве «Кадино» знают секрет, как из крохотного семечка вырастить сочный кочан. На капустной посевной побывала Юлия Мычка.





Аграрная карусель на полях хозяйства «Кадино» вращается уже не первый день. Экипаж из 12 человек с утра и до позднего вечера высаживает рассаду поздней белокочанной капусты в грунт. Среди тех, кто следит за качеством процесса, студентка 4 курса Горецкой сельхозакадемии Екатерина Лактионова. Будущий плодоовощевод хоть и посвятит дипломную работу смородине, о тонкостях капустного дела знает уже немало.

Екатерина Лактионова, студентка Горецкой сельхозакадемии:

Работа начинается у нас в пять утра. Мы начинаем выбирать кассеты (рассаду с кассет), и в восемь часов утра мы выезжаем в поле и садим капусту.

На белорусском столе белокочанная капуста в почете. Свежая летом и квашенная зимой – витаминная царица полей в рейтинге овощей уступает только картошке.

Денис Силкин, главный агроном сельхозпредприятия:

Собираемся закончить высадку в течение пяти дней. Нам осталось 10 гектаров. Всего у нас 40 гектаров капусты, 30 гектаров лука, 20 гектаров столовой свеклы и 20 гектаров моркови.

Часть урожая с этих полей отправится в хранилища для стабилизационного фонда, остальное продадут в местных магазинах. Спрос на кадинскую капусту растет по осени и у россиян. На фоне зеленых полей яркой полосой выделяются грядки краснокочанной капусты. Кадинские аграрии в шутку называют их лавандовыми.