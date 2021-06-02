Прямой эфир

В шутку называют лавандовыми. Посмотрите на эти капустные поля под Могилёвом

02 июня 2021 20:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Полтора миллиона долларов планируют заработать аграрии Могилевской области на экспорте свежих овощей помимо картофеля. Под такие культуры в регионе отвели больше 600 гектаров земли, и почти вся она уже засажена и засеяна витаминными сортами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Царица овощей – капуста – одна из последних, кто отправился в открытый грунт. 

«К ней надо подходить как к малому ребёночку». Как в Беларуси выращивают капусту, спрос на которую не пропадает за границей?

В могилевском хозяйстве «Кадино» знают секрет, как из крохотного семечка вырастить сочный кочан. На капустной посевной побывала Юлия Мычка.

В шутку называют лавандовыми. Посмотрите на эти капустные поля под Могилёвом-1


Аграрная карусель на полях хозяйства «Кадино» вращается уже не первый день. Экипаж из 12 человек с утра и до позднего вечера высаживает рассаду поздней белокочанной капусты в грунт. Среди тех, кто следит за качеством процесса, студентка 4 курса Горецкой сельхозакадемии Екатерина Лактионова. Будущий плодоовощевод хоть и посвятит дипломную работу смородине, о тонкостях капустного дела знает уже немало.

В шутку называют лавандовыми. Посмотрите на эти капустные поля под Могилёвом-4

Екатерина Лактионова, студентка Горецкой сельхозакадемии:
Работа начинается у нас в пять утра. Мы начинаем выбирать кассеты (рассаду с кассет), и в восемь часов утра мы выезжаем в поле и садим капусту.

В шутку называют лавандовыми. Посмотрите на эти капустные поля под Могилёвом-7

На белорусском столе белокочанная капуста в почете. Свежая летом и квашенная зимой – витаминная царица полей в рейтинге овощей уступает только картошке.

В шутку называют лавандовыми. Посмотрите на эти капустные поля под Могилёвом-10

Денис Силкин, главный агроном сельхозпредприятия:
Собираемся закончить высадку в течение пяти дней. Нам осталось 10 гектаров. Всего у нас 40 гектаров капусты, 30 гектаров лука, 20 гектаров столовой свеклы и 20 гектаров моркови.

В шутку называют лавандовыми. Посмотрите на эти капустные поля под Могилёвом-13

Часть урожая с этих полей отправится в хранилища для стабилизационного фонда, остальное продадут в местных магазинах. Спрос на кадинскую капусту растет по осени и у россиян. На фоне зеленых полей яркой полосой выделяются грядки краснокочанной капусты. Кадинские аграрии в шутку называют их лавандовыми.

В шутку называют лавандовыми. Посмотрите на эти капустные поля под Могилёвом-16

Краснокочанную капусту поздних и среднепоздних сортов, гибридов мы высадили уже неделю назад. Она побывала под поливом и сейчас чувствует себя прекрасно. Как видите, растение уже укоренилось, развивается, присутствует тургор, оно крепкое. Так что ждем урожая.

# Сельское хозяйство # общество # Юлия Мычка # Екатерина Лактионова # Денис Силкин # Нина Таланкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Можно принести с собой воду и определить её качество. Почему стоит сходить на экологический форум
02 июня 2021 20:09

Можно принести с собой воду и определить её качество. Почему стоит сходить на экологический форум

«К ней надо подходить как к малому ребёночку». Как в Беларуси выращивают капусту, спрос на которую не пропадает за границей?
02 июня 2021 19:53

«К ней надо подходить как к малому ребёночку». Как в Беларуси выращивают капусту, спрос на которую не пропадает за границей?

Музыкальные вечера, спектакли и детские представления. Какие культурные мероприятия пройдут в Минске летом?
02 июня 2021 19:51

Музыкальные вечера, спектакли и детские представления. Какие культурные мероприятия пройдут в Минске летом?