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Любовь Черкашина: «У меня в каждом олимпийском купальнике зашит крестик. Не без веры у меня всё получилось»

02 июня 2021 20:51
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Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Любовь Черкашина, тренер, призер Олимпийских игр, рассказала об Олимпийских играх.

Ольга Коршун, ведущая:
Мы в музее Национального олимпийского комитета, здесь есть ваш счастливый олимпийский купальник. Расскажите, как он создавался.

Любовь Черкашина: «У меня в каждом олимпийском купальнике зашит крестик. Не без веры у меня всё получилось»-1

Любовь Черкашина, тренер, призер Олимпийских игр:
Я очень счастлива, что мой купальник сейчас в музее. Это произведение искусств и рук мастера Ольги Лашнец. Она делает непосредственно уже к Олимпийским играм. Вы здесь видите сердечки, у меня музыка была love story, на ленте тоже было написано «love».

Ольга Коршун:
Здесь очень много красивых камушков.

Любовь Черкашина: «У меня в каждом олимпийском купальнике зашит крестик. Не без веры у меня всё получилось»-4

Любовь Черкашина:
Swarovski. Помимо камней (есть регламент) должна быть символика. Это наш флаг. На другие соревнования у нас еще спонсорские обязательства, мы пришиваем все это вручную. Здесь еще есть один секрет, я его покажу. У меня в каждом олимпийском купальнике зашит крестик. Я даже по цветам подбирала, до конца оставалась эстетом. Кстати, этот секрет я еще никому не рассказывала. Эти крестики прямо перед Олимпийскими играми я покупала специально у отца Георгия. Я верила. Думаю, что не без этой веры все получилось. Теперь я вообще не удивляюсь, почему мне тогда в конце захотелось перекреститься.

Ольга Коршун:
Один из своих купальников вы продали на благое дело. Расскажите.

Любовь Черкашина: «У меня в каждом олимпийском купальнике зашит крестик. Не без веры у меня всё получилось»-7

Любовь Черкашина:
С 2012 года (9 лет) купальники просто у меня были дома. Когда я услышала о том, что девочке из национальной сборной Украины, Валерии, нужна помощь в связи с онкологическими заболеваниями, я подумала, что пришел звездный час, что этот купальник должен помогать, приносить пользу. Выставила его как лот.

Ольга Коршун:
Кто купил купальник?

Любовь Черкашина: «У меня в каждом олимпийском купальнике зашит крестик. Не без веры у меня всё получилось»-10

Любовь Черкашина:
Улетел купальник в Гонконг. Думаю, что к ценителю прекрасного, при этом он широкой души человек, раз для него это было действительно важно. Я очень надеюсь, что это микровложение поможет Валерии максимально восстановиться и прожить долгую, счастливую жизнь.

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# Художественная гимнастика # общество # Любовь Черкашина # Ольга Коршун # Фотофакт

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