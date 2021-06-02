Любовь Черкашина: «У меня в каждом олимпийском купальнике зашит крестик. Не без веры у меня всё получилось»

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Любовь Черкашина, тренер, призер Олимпийских игр, рассказала об Олимпийских играх. Ольга Коршун, ведущая:

Мы в музее Национального олимпийского комитета, здесь есть ваш счастливый олимпийский купальник. Расскажите, как он создавался.

Любовь Черкашина, тренер, призер Олимпийских игр:

Я очень счастлива, что мой купальник сейчас в музее. Это произведение искусств и рук мастера Ольги Лашнец. Она делает непосредственно уже к Олимпийским играм. Вы здесь видите сердечки, у меня музыка была love story, на ленте тоже было написано «love». Ольга Коршун:

Здесь очень много красивых камушков.

Любовь Черкашина:

Swarovski. Помимо камней (есть регламент) должна быть символика. Это наш флаг. На другие соревнования у нас еще спонсорские обязательства, мы пришиваем все это вручную. Здесь еще есть один секрет, я его покажу. У меня в каждом олимпийском купальнике зашит крестик. Я даже по цветам подбирала, до конца оставалась эстетом. Кстати, этот секрет я еще никому не рассказывала. Эти крестики прямо перед Олимпийскими играми я покупала специально у отца Георгия. Я верила. Думаю, что не без этой веры все получилось. Теперь я вообще не удивляюсь, почему мне тогда в конце захотелось перекреститься. Ольга Коршун:

Один из своих купальников вы продали на благое дело. Расскажите.

Любовь Черкашина:

С 2012 года (9 лет) купальники просто у меня были дома. Когда я услышала о том, что девочке из национальной сборной Украины, Валерии, нужна помощь в связи с онкологическими заболеваниями, я подумала, что пришел звездный час, что этот купальник должен помогать, приносить пользу. Выставила его как лот. Ольга Коршун:

Кто купил купальник?