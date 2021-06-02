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В агрогородке Славное Толочинского района провели газ. Вот реакция местной жительницы

02 июня 2021 20:37
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Новости Беларуси. В Толочинском районе газифицировали агрогородок Славное. Это 23-й населенный пункт в районе, куда пришло голубое топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В агрогородке Славное Толочинского района провели газ. Вот реакция местной жительницы-1

Появление в агрогородке природного газа позволит значительно улучшить бытовые условия жителей.

В агрогородке Славное Толочинского района провели газ. Вот реакция местной жительницы-4

В ближайших планах – газифицировать и две молочно-товарные фермы, и почти 400 частных домов.

В агрогородке Славное Толочинского района провели газ. Вот реакция местной жительницы-7

Нина Ветрова, жительница агрогородка Славное:
Заношу дрова, потом заношу брикет, потом разжигаю, потом сижу возле этой печки, потому что это печка и ее оставить нельзя. А она у меня горит целые сутки. И вот представьте себе мою радость, когда я включила кнопочку и ушла по своим делам. Газ – это тепло, это удобство, это уют. В общем, этим сказано все.

В агрогородке Славное Толочинского района провели газ. Вот реакция местной жительницы-10

Олег Лындин, председатель Толочинского райисполкома:
На сельских территориях сегодня немало объектов, которые можно вовлечь в производственную деятельность: объекты и учреждения образования, других сфер деятельности. Но для этого необходима определенная инфраструктура, так, чтобы она обеспечивала, была интересна инвесторам.

В агрогородке Славное Толочинского района провели газ. Вот реакция местной жительницы-13

Толочинский район занимает одно из лидирующих мест в Витебской области по протяженности газовых сетей – более 280 километров.

# Газопровод # общество # Олег Лындин # Нина Ветрова # Фотофакт

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