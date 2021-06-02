В агрогородке Славное Толочинского района провели газ. Вот реакция местной жительницы

Новости Беларуси. В Толочинском районе газифицировали агрогородок Славное. Это 23-й населенный пункт в районе, куда пришло голубое топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Толочинском районе газифицировали агрогородок Славное. Это 23-й населенный пункт в районе, куда пришло голубое топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Появление в агрогородке природного газа позволит значительно улучшить бытовые условия жителей.
В ближайших планах – газифицировать и две молочно-товарные фермы, и почти 400 частных домов.
Нина Ветрова, жительница агрогородка Славное:
Заношу дрова, потом заношу брикет, потом разжигаю, потом сижу возле этой печки, потому что это печка и ее оставить нельзя. А она у меня горит целые сутки. И вот представьте себе мою радость, когда я включила кнопочку и ушла по своим делам. Газ – это тепло, это удобство, это уют. В общем, этим сказано все.
Олег Лындин, председатель Толочинского райисполкома:
На сельских территориях сегодня немало объектов, которые можно вовлечь в производственную деятельность: объекты и учреждения образования, других сфер деятельности. Но для этого необходима определенная инфраструктура, так, чтобы она обеспечивала, была интересна инвесторам.
Толочинский район занимает одно из лидирующих мест в Витебской области по протяженности газовых сетей – более 280 километров.