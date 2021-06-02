Можно принести с собой воду и определить её качество. Почему стоит сходить на экологический форум

С 3 по 5 июня в Минске пройдет первая Международная специализированная экологическая выставка-форум «Ecology Expo – 2021» и Республиканский экологический форум. Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь: заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь – Александр Корбут и заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь – Александр Горошко. Расскажите подробнее о предстоящих мероприятиях. Александр Корбут, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

В рамках выставки состоится и Республиканский экологический форум, на котором будут рассмотрены насущные проблемы, которые беспокоят как население страны, так и профессионалов. В рамках ожидается проведение нескольких столов, презентаций, которые позволят обсудить насущные проблемы, которые есть в Республике Беларусь, и те тренды, которые осуществляются в мировом сообществе. Одно из направлений, которое будет рассмотрено, это сохранение биоразнообразия и экосистем в Республике Беларусь.

Второе направление, которое необходимо рассмотреть, – обращение с отходами. Отходы, к сожалению, у нас присутствуют во всем, в том числе и в промышленности – производственные отходы и коммунальные. Проблема с отходами для Республики Беларусь значимая. За последнее время мы сделали очень много: приняли нормативную документацию. Население почувствовало, что необходимо, как правильно обращаться с коммунальными отходами. Но в то же время только 25 % коммунальных отходов мы вовлекаем в повторный оборот, в «зеленую» экономику, а в мире дошли уже до 100 %. Конечно, в этом направлении нам необходимо работать, и без активного участия населения у нас это не получится. Каждый человек должен чувствовать свою ответственность.

Поэтому в рамках данной выставки будет осуществлен круглый стол, в котором примут участие не только белорусские специалисты, но и ожидается участие и польских, словенских, словацких, французских специалистов, которые поделятся теми возможностями, которые есть.

В рамках этого мероприятия пройдет и водный форум, который называется «Родники Беларуси». Расскажите подробнее о нем. Александр Горошко, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Данное мероприятие будет проходить в два этапа. 3 июня будет открытие VI Международного водного форума. Хотел бы всех пригласить посетить данное мероприятие. Оно будет проходить в открытом доступе, требуется только небольшая формальность – пройти регистрацию. Посещение бесплатное. В онлайн-режиме можно зарегистрироваться для участия в водном форуме. Он будет проходить также и в международном формате.

Тема международного форума – «Родники Беларуси». В последние годы в Республики Беларусь проводилась инвентаризация поверхностных водных объектов и одно из направлений была инвентаризация и родников. В Республике Беларусь насчитывается 1 183 родника. Данные водные объекты актуальны у населения. В мире более 6 % населения пользуются питьевой водой из родников. Качество воды в родниках разное по Республике Беларусь.

Александр Корбут:

Одна из фишек данного мероприятия: необходимо с собой принести воду и прямо там при помощи экспресс-анализа можно определить качество данной воды. Республиканский центр аналитического контроля бесплатно для всех желающих сможет сделать анализ принесенной воды.

Кроме того, граждане могут приобрести зеленые осаждения для озеленения своих дач, участков, поэтому я думаю, что необходимо населению принять активное участие и будет очень интересно. Сейчас во всем мире люди постепенно отказываются от пластика. Как в нашей стране с этим обстоят дела? Александр Корбут:

В нашей стране правительством принят план мероприятий и приняты нормативные документы, которые запретили использование одноразового пластика. Но надо понимать, что полностью отказаться от пластика невозможно, надо отказаться от пластика, который невозможно переработать, который наносит определенный вред окружающей среде, и необходимо заменять тем, что есть в Республике Беларусь. Сегодня Республика Беларусь располагает большими лесными богатствами, 40 % находится под территорией леса. Создание биоразлагаемой упаковки – это мировой тренд. И этим трендом должна воспользоваться Республика Беларусь. Это то направление, которое должно стать для малого среднего бизнеса, не только позволить заменить одноразовый пластик на территории Республики Беларусь, но и предложить для наших соседей возможность покупать биоразлагаемую продукцию – упаковку, которая впоследствии заменит пластик, я надеюсь.