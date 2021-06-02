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Можно принести с собой воду и определить её качество. Почему стоит сходить на экологический форум

02 июня 2021 20:09
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С 3 по 5 июня в Минске пройдет первая Международная специализированная экологическая выставка-форум «Ecology Expo – 2021» и Республиканский экологический форум.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь: заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь – Александр Корбут и заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь – Александр Горошко.

Расскажите подробнее о предстоящих мероприятиях.

Александр Корбут, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
В рамках выставки состоится и Республиканский экологический форум, на котором будут рассмотрены насущные проблемы, которые беспокоят как население страны, так и профессионалов. В рамках ожидается проведение нескольких столов, презентаций, которые позволят обсудить насущные проблемы, которые есть в Республике Беларусь, и те тренды, которые осуществляются в мировом сообществе. Одно из направлений, которое будет рассмотрено, это сохранение биоразнообразия и экосистем в Республике Беларусь.

Можно принести с собой воду и определить её качество. Почему стоит сходить на экологический форум-1

Второе направление, которое необходимо рассмотреть, – обращение с отходами. Отходы, к сожалению, у нас присутствуют во всем, в том числе и в промышленности – производственные отходы и коммунальные. Проблема с отходами для Республики Беларусь значимая. За последнее время мы сделали очень много: приняли нормативную документацию. Население почувствовало, что необходимо, как правильно обращаться с коммунальными отходами. Но в то же время только 25 % коммунальных отходов мы вовлекаем в повторный оборот, в «зеленую» экономику, а в мире дошли уже до 100 %. Конечно, в этом направлении нам необходимо работать, и без активного участия населения у нас это не получится. Каждый человек должен чувствовать свою ответственность.

Можно принести с собой воду и определить её качество. Почему стоит сходить на экологический форум-4

Поэтому в рамках данной выставки будет осуществлен круглый стол, в котором примут участие не только белорусские специалисты, но и ожидается участие и польских, словенских, словацких, французских специалистов, которые поделятся теми возможностями, которые есть.

Можно принести с собой воду и определить её качество. Почему стоит сходить на экологический форум-7

В рамках этого мероприятия пройдет и водный форум, который называется «Родники Беларуси». Расскажите подробнее о нем.

Александр Горошко, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Данное мероприятие будет проходить в два этапа. 3 июня будет открытие VI Международного водного форума. Хотел бы всех пригласить посетить данное мероприятие. Оно будет проходить в открытом доступе, требуется только небольшая формальность – пройти регистрацию. Посещение бесплатное. В онлайн-режиме можно зарегистрироваться для участия в водном форуме. Он будет проходить также и в международном формате.

Можно принести с собой воду и определить её качество. Почему стоит сходить на экологический форум-10

Тема международного форума – «Родники Беларуси». В последние годы в Республики Беларусь проводилась инвентаризация поверхностных водных объектов и одно из направлений была инвентаризация и родников. В Республике Беларусь насчитывается 1 183 родника. Данные водные объекты актуальны у населения. В мире более 6 % населения пользуются питьевой водой из родников. Качество воды в родниках разное по Республике Беларусь.

Можно принести с собой воду и определить её качество. Почему стоит сходить на экологический форум-13

Александр Корбут:
Одна из фишек данного мероприятия: необходимо с собой принести воду и прямо там при помощи экспресс-анализа можно определить качество данной воды. Республиканский центр аналитического контроля бесплатно для всех желающих сможет сделать анализ принесенной воды.

Можно принести с собой воду и определить её качество. Почему стоит сходить на экологический форум-16

Кроме того, граждане могут приобрести зеленые осаждения для озеленения своих дач, участков, поэтому я думаю, что необходимо населению принять активное участие и будет очень интересно.

Сейчас во всем мире люди постепенно отказываются от пластика. Как в нашей стране с этим обстоят дела?

Александр Корбут:
В нашей стране правительством принят план мероприятий и приняты нормативные документы, которые запретили использование одноразового пластика. Но надо понимать, что полностью отказаться от пластика невозможно, надо отказаться от пластика, который невозможно переработать, который наносит определенный вред окружающей среде, и необходимо заменять тем, что есть в Республике Беларусь.

Сегодня Республика Беларусь располагает большими лесными богатствами, 40 % находится под территорией леса. Создание биоразлагаемой упаковки – это мировой тренд. И этим трендом должна воспользоваться Республика Беларусь. Это то направление, которое должно стать для малого среднего бизнеса, не только позволить заменить одноразовый пластик на территории Республики Беларусь, но и предложить для наших соседей возможность покупать биоразлагаемую продукцию – упаковку, которая впоследствии заменит пластик, я надеюсь.

Можно принести с собой воду и определить её качество. Почему стоит сходить на экологический форум-19

Насколько белорусы вовлечены в эти процессы?

Александр Корбут:
Приятно видеть и слышать, что многие люди предлагают свои услуги, предложения, как усовершенствовать законодательство, как сделать так, чтобы окружающий мир стал более приемлемым для нашего проживания. И мы надеемся, что в ближайшее время эти кучи мусора, которые постоянно нас сопутствуют, уменьшатся, и население более активно примет участие в том, чтобы наша планета стала зеленой.

# Экологическая обстановка в Беларуси # общество # Александр Корбут # Александр Горошко # Фотофакт

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