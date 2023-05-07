У итальянцев и поляков больше проблем с рационом. Почему Западу не удалось посадить белорусов на диету?

Западных дипломатов хлебом не корми – дай поговорить. Чего не скажешь про белорусских аграриев. У них времени на поговорить просто нет. Продолжается посевная, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сейчас время для кукурузы, картофеля и овощей. Сев ранних яровых зерновых завершили. В целом справиться с этим этапом полевых работ и подготовить кормоуборочную технику нужно до 20 мая. Такую задачу поставил перед аграриями глава государства. Как отмечали эксперты, в 2023 году посевная идет даже быстрее, чем в прошлом сезоне. Но не обошлось и без экстрима. В начале посевной в некоторые области пришла большая вода. А сейчас синоптики передают заморозки. Минус страшен в первую очередь для сахарной свеклы. Она уже взошла. А те семена, которые находятся в земле и пока не дали всходов, в силах перенести небольшое похолодание. Так что в любом случае будем с хлебом. А если взглянуть на общемировую картину, то белорусы могут себе многое позволить. Судя по данным ООН, у минимального количества жителей нашей страны нет возможности питаться полноценно. Такой же показатель, к примеру, у Бельгии, Нидерландов, Германии. А вот в Польше тех, кто испытывает проблемы с рационом, явно больше, чем у нас, как и в той же Италии. То есть на хлебе и воде не сидим, как бы и кто бы ни старался на Западе посадить белорусов на диету.

Более того, перед аграриями стоит задача обеспечить нас по максимуму белорусскими продуктами. Сейчас повышенный спрос на овощи и фрукты, и люди хотят видеть на торговых полках не только импортные экземпляры, которые часто стоят втридорога, но и выращенные под нашим солнцем клубнику, огурцы, брокколи – и дальше по списку. Кристина Протосовицкая на неделе отправилась на продуктовый шопинг, чтобы изучить ассортимент и понять, как будем справляться с рыночным «авитаминозом». Рыночным «авитаминозом» это точно назвать сложно. Смотрим в календарь – май. Прилавки на рынке ломятся от овощей и фруктов. Остается разобраться, что свое, а что не совсем.

– Помидорчики есть – Ольшаны, малиновые. А вот эти азербайджанские.

– Какие охотнее берут?

– Вот эти малиновые любят белорусы.

За азербайджанский томат отдать просят 12 рублей, за турецкий столько же, впрочем, есть и за 6,5. Ждановичи предлагают на рынке свои за 7, а ольшанский – за 9. Впрочем, цена именно на него у разных продавцов расходится до рубля. Из-за оттенка этот помидор с ольшанской пропиской сложно спутать.

Тепличный комплекс размером в 14 футбольных полей. Первый урожай здесь собирают уже вначале марта. Полный климат-контроль, опыление шмелями, умная система полива и подкормок. Если раньше 80 % продукции отправляли на экспорт в Россию, в 2023 году Беларусь номер один в поставках. Ежедневные отгрузки, а сбор трижды в неделю. Лицом к фермерам развернулись торговые сети, чего раньше не было. Прилавки супермаркетов заполняли импортным овощем, сегодня приоритет – свой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Развитие тепличного хозяйства в Беларуси сегодня обсуждают на самом высоком уровне. Ведь это гарантия, что столы белорусов будут овощными и фруктовыми. Вне зависимости от того, как складывается политическая и экономическая погода. Доверять расширение будут прежде всего тем, у кого уже есть опыт и нужные компетенции. Ведь времени на раскачку нет. А это вполне логично. Во время визита в Гомель глава государства Александр Лукашенко акцентировал, что проблема с отечественными овощами в межсезонье должна быть решена в течение года. При этом «бездумно штамповать» теплицы никто не станет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень плохо, что мы не можем весной накормить наш народ огурцом и помидорами. Очень плохо. Отвратительно. В течение этого, будущего года эту проблему надо решить. Что такое сегодня построить эти теплицы несчастные? Конкурировать нашим фермерам с импортом в климатических условиях Беларуси непросто. Расходы на обогрев и доосвещение теплиц в зимний период могут оказаться сопоставимы с затратами на логистику из других – теплых – стран. Потому к делу – с разумной осторожностью.

Николай Гриб, глава фермерского хозяйства:

Есть у нас существующая теплица, есть котельная. Котельная позволяет нам добавить еще 5-6 гектаров дополнительных площадей. Возвращаемся на рынок. Идем по свежему списку. Огурец – белорусский и российский, баклажан – испанский и турецкий, цукини – израильский и турецкий, спаржу, как и цветную капусту, находим с брестской пропиской. А вот картофель нового урожая – азербайджанский.

Светлана Василюк, предприниматель:

Фермер в любом случае балансирует от цены поставки импорта. Если импорт сюда придет и будет его изобилие, то даже импорт может быть ниже, нежели фермер нам предлагает цену.

Это единственные в Беларуси ультраранние поля. Чтобы к середине июня на рынке появилась первая белорусская капуста и картофель, уже в феврале в теплицах начинают прогревать семена и высаживать рассаду. Все это вручную отправляется в поля в марте, даже в снег, и укутывается в спанбонд. Под картофель отвели 100 гектаров, а под капусту – свыше 150.

Василий Гриб, глава фермерского хозяйства:

У нас Столинский район выращивает практически на всю республику, раннего товара хватает. Но среднего товара хватает еще и сверх. Еще на Россию. Потому что в республике она вся не влезает в наши прилавки. Уже 7 лет фермер Василий Гриб поставляет продукцию первым. При этом это колоссальные риски в условиях не только нашего климата, но и рынка. Ранний импортный товар может буквально обесценить все усилия. А ведь простой белорус и не узнает, покупая раннюю казахскую капусту за 3,80, что на рынке в Ольшанах ее фермер отдает за 1,20.

Василий Гриб:

Если начнется уже наша продукция и не будет поступать из Узбекистана, Казахстана к нам товар, чтобы мы могли со своими овощами зайти на наш республиканский рынок, тогда будет перспектива. Будет интересно дальше развиваться.

Ассортимент товара расширяется. Клубника есть – Греция. Еще пришла клубника турецкая.

Клубника из Греции, свежая, сладкая. Только утром привезли. За килограмм красной ягоды у вас попросят 20 рублей. Впрочем, это дешевле испанской голубики, но дороже азербайджанской черешни.

Кристина Протосовицкая:

По соседству с греческой клубникой, которая стоит примерно 12 рублей за лоток, находится кобринская. Стаканчик обойдется в 5 рублей. По внешнему виду, по размеру немного уступает греческой, но в остальном – качество на уровне.

Потеснить на рынке импортную клубнику белорусам под силу. В этом полесском подсобном хозяйстве 76 теплиц на обогреве. Первую спелую ягоду соберут с опозданием из-за холодной весны и ночных заморозков. А на рынке окажутся все равно за две недели до конкурентов, в листе ожидания – крупные торговые сети. Для них разработали индивидуальную упаковку – плетеные корзинки по килограмму.

Сергей Бруцкий, фермер:

Крепче. И качество. Пока приедет оттуда, там обрабатывается, холодильники, оно уже вкусовые качества теряет. А у нас идет сборка ягоды после обеда с 3-4 часов. Утром она уже в Минске.

В Беларуси расширяют и ягодники – голубика, ежевика, малина. Здесь ставка тоже на ранний продукт – 22 ягодных гектара.