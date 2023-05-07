«Полонез» и «Точка». Показываем, как внезапную проверку проходит ракетный дивизион

Новости Беларуси. В Минобороны заявили, что в Беларуси в мае в рамках проверки боеготовности призовут около 1 000 военнообязанных и задействуют народное ополчение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Проверке подвергнутся в первую очередь войска Минской, Брестской и Гродненской областей. Галина Буро расскажет, как проходят учения на западе Беларуси.

Народный отряд задачу выполнил на «отлично». Но проверку в эти дни проходят не только ополченцы. Военные части Гродненской, Брестской и Минской областей подняты по тревоге для выполнения учебных задач.

Музыку его высокоточных ракет враги боятся как огня. Белорусско-китайская разработка РСЗО «Полонез» с размахом в 200 километров может пригласить вероятного противника на смертельный танец. Система не имеет аналогов в мире.

Данная ракета способна обойти все современные нам известные системы ПВО.

В район предназначения (его мы не разглашаем по понятным причинам) прибыла не только батарея «Полонезов», но и формирование из тактических ракетных комплексов «Точка». Получился мощный дуэт.

Ракетный дивизион вышел по-боевому, получили боевые ракеты и готовы к любому развитию событий.

«Полонез» и «Точка». Ракетный дивизион в смешанном составе впервые.

Дмитрий Савицкий, начальник штаба ракетных войск и артиллерии ВС – заместитель начальника управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба ВС Беларуси:

Использование смешанных подразделений в настоящее время является очень эффективным, поскольку позволяет значительно расширить спектр задач, выполняемых ракетными войсками.

Теперь ракетчикам предстоит отточить мастерство по планированию огневого поражения противника, ведению высокоманевренных действий в условиях быстро меняющейся обстановки, а еще по подготовке и выполнению ракетных ударов.

Галина Буро, корреспондент:

В рамках проверки боеготовности военнослужащие будут выполнять ряд задач. Для этого ракетный дивизион будет усилен силами специальных операций и беспилотными авиакомплексами.