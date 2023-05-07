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«Полонез» и «Точка». Показываем, как внезапную проверку проходит ракетный дивизион

07 мая 2023 17:02
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Новости Беларуси. В Минобороны заявили, что в Беларуси в мае в рамках проверки боеготовности призовут около 1 000 военнообязанных и задействуют народное ополчение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Проверке подвергнутся в первую очередь войска Минской, Брестской и Гродненской областей.  

Галина Буро расскажет, как проходят учения на западе Беларуси.  

«Полонез» и «Точка». Показываем, как внезапную проверку проходит ракетный дивизион-1

Народный отряд задачу выполнил на «отлично». Но проверку в эти дни проходят не только ополченцы. Военные части Гродненской, Брестской и Минской областей подняты по тревоге для выполнения учебных задач.  

«Полонез» и «Точка». Показываем, как внезапную проверку проходит ракетный дивизион-4

Музыку его высокоточных ракет враги боятся как огня. Белорусско-китайская разработка РСЗО «Полонез» с размахом в 200 километров может пригласить вероятного противника на смертельный танец. Система не имеет аналогов в мире.  

«Полонез» и «Точка». Показываем, как внезапную проверку проходит ракетный дивизион-7

Данная ракета способна обойти все современные нам известные системы ПВО.  

«Полонез» и «Точка». Показываем, как внезапную проверку проходит ракетный дивизион-10

В район предназначения (его мы не разглашаем по понятным причинам) прибыла не только батарея «Полонезов», но и формирование из тактических ракетных комплексов «Точка». Получился мощный дуэт.  

«Полонез» и «Точка». Показываем, как внезапную проверку проходит ракетный дивизион-13

Ракетный дивизион вышел по-боевому, получили боевые ракеты и готовы к любому развитию событий.  

«Полонез» и «Точка». Показываем, как внезапную проверку проходит ракетный дивизион-16

«Полонез» и «Точка». Ракетный дивизион в смешанном составе впервые.  

«Полонез» и «Точка». Показываем, как внезапную проверку проходит ракетный дивизион-19

Дмитрий Савицкий, начальник штаба ракетных войск и артиллерии ВС – заместитель начальника управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба ВС Беларуси:  
Использование смешанных подразделений в настоящее время является очень эффективным, поскольку позволяет значительно расширить спектр задач, выполняемых ракетными войсками.  

«Полонез» и «Точка». Показываем, как внезапную проверку проходит ракетный дивизион-22

Теперь ракетчикам предстоит отточить мастерство по планированию огневого поражения противника, ведению высокоманевренных действий в условиях быстро меняющейся обстановки, а еще по подготовке и выполнению ракетных ударов.  

«Полонез» и «Точка». Показываем, как внезапную проверку проходит ракетный дивизион-25

Галина Буро, корреспондент:  
В рамках проверки боеготовности военнослужащие будут выполнять ряд задач. Для этого ракетный дивизион будет усилен силами специальных операций и беспилотными авиакомплексами.  

«Полонез» и «Точка». Показываем, как внезапную проверку проходит ракетный дивизион-28

Такие внезапные проверки армии – лучший способ оценить ее готовность реагировать на складывающуюся обстановку. Тем более сегодня, когда увеличилось количество нарушений Госграницы и провокаций со стороны Польши, Литвы, Латвии и Украины. Потому здесь так важен всенародный характер борьбы с вызовами, а еще налаженное взаимодействие силовых структур и небезразличных добровольно сплотившихся людей.  

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Галина Буро # Фотофакт

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