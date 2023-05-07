«Две судьбы. Воин и шут. Солдат и скоморох». Азарёнок – про Прилепина и Галкина

Время авторской журналистики на СТВ. Рубрика Григория Азаренка «Потаенное» в программе «Неделя». Видео смотрите здесь.

Григорий Азаренок, СТВ:

Было так, если верить молве,

Или не было вовсе.

Лейтенанты всегда в голове,

Маркитанты в обозе. Два пути. Два предназначения. Две судьбы. Воин и шут. Солдат и скоморох. Патриот и либераст. Такой выбор стоит перед каждым человеком. В этом и есть потаенное.

Один – лосковый, глянцевый, улыбчивый. Алкин. Он не вылазил с экранов. Он был синонимом «Голубого огонька». И кривлялся. Пародист и педераст, он пародировал и педерастировал. Политиков, артистов, простых людей. И упивался в бабле, тонул в нем, обливал себя шампусиком за сотни тысяч евро, вискарики, бренди, мужики. Они свивались в гомосячьи паровозики и наслаждались, и все напоказ, напоказ, напоказ – вот, русский народ, смотри и жри, жри, это все за твой счет, за счет зеков, которые строили «Норильский никель», за счет миллионов трупов по всей Европе, которые ты оставил. Смотри на нас, НТВ и Малахов тебе покажут, как нам хорошо в этом срамном удовольствии. И народ жрал. Смотрел все это. Смотрел эти дебиловатые шоу. Смотрел и наслаждался. Из народа-великана становился народом-лилипутом.

Однажды к одному православному старцу пришел большой политик и спросил: ну вот мы отреклись от Бога, от своего первородства, от креста империи, почему нам дьявол-то силы своей не дает? А старец ответил: эээ, милый, дьявол-то, он не дурак. Он свою силу тяжело добывает, людей на грех склоняет. Он же как действует: сначала соблазняет богатством – чечевичной похлебкой. Шмотье, жратва, рюшечки, блесточки. Если не выходит, соблазняет властью. Машины с мигалкой, распоряжения, и все в рот смотрят. Если и этим не соблазнил, ну вот тогда он уже делится своей темной силой. А вас-то он положил на первом рубеже. За жратву, за 40 сортов колбасы, за порнуху, за Алкина, за сериалы, за «Макдональдс» вас уделал. Чего ему силу-то на вас тратить? Не дурак же он. Посмотрите на змагаров. Да здравствует король – восклицали вчера черви с трупа тутбайки. Они облизывали каждую деталь коронации главы наркотической, педофилической, трансплантологической, оружейной, коррупционной и военной мафии. А именно этим и занимается британская корона, кроме интриг и разжигания войн по всему миру.

Што тычыцца самога караля, то падчас каранацыі сваёй маці Элізабэт Чарлз таксама быў дзіцем і шчыра выказваў увесь спектр пачуццяў. Кажуць, што нават спрабаваў скрасці маміну карону. Ну я сейчас расплачусь. Верноподданные его маразматической милости. И они нас еще упрекают в том, что мы поддерживаем Президента. Какое позорище, какая слизь. Вот оно – продать первородство за чечевичную похлебку. Вот они – Алкины. Ублюдки, иуды, ходячие желудки. Маркитанты обеих сторон –

Люди близкого круга.

Почитай, с легендарных времен

Понимали друг друга. Через поле в ничейных кустах

К носу нос повстречались,

Столковались на совесть и страх,

Обнялись и расстались. Но Господь пощадит, если увидит праведников. И не маркитанты решают судьбу народа, а лейтенанты.

Захар Прилепин. Начал со службы в ОМОНе. Нацбол. Он вошел в литературный мир с лимонкой и чекой в зубах. Алкины рассматривали его как диковинку. Элитка удивилась, что есть еще такие вот аборигены. А он долбал их прекрасными книгами. Потом, уже будучи успешным, издаваемым, признанным, приглашаемым, обрубил себе все. Поехал на Донбасс. Потому что вы никогда не поймете, животные, что не брюхо и задница в тепле – самое важное в жизни. Вы, алкины и пугачихи, дрянь паскудная, вы живете только для продления своей червивой жизни. А он читал Пушкина. Не даром вы приснились мне

В бою с обритыми главами,

С окровавленными мечами,

Во рвах, на башне, на стене.

Внемлите радостному кличу,

О дети пламенных пустынь!

Ведите в плен младых рабынь,

Делите бранную добычу!

Вы победили: слава вам,

А малодушным посмеянье!

Они на бранное призванье

Не шли, не веря дивным снам.

Прельстясь добычей боевою,

Теперь в раскаянье своем

Рекут: возьмите нас с собою;

Но вы скажите: не возьмем.