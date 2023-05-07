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«И девушки, и дети уходили в партизаны». Почему белорусское народное ополчение не имеет аналогов в мире?

07 мая 2023 17:08
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Новости Беларуси. Данные социсследования, которое проводили белорусские специалисты. Они опросили 900 респондентов из всех областей и Минска, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вопросы касались отношения к событиям Великой Отечественной войны и к празднованию 9 Мая.  

Так, белорусы гордятся тем, что живут в одной из стран, одержавших Победу, и считают Великую Отечественную одним из самых важных событий в нашей истории. С этим согласны 90 % опрошенных.  

«И девушки, и дети уходили в партизаны». Почему белорусское народное ополчение не имеет аналогов в мире?-1

Впрочем, в этих цифрах нет ничего удивительного. В нашей стране война затронула практически каждую семью. Больше 1 миллиона 300 тысяч белорусов сражались на фронтах. Еще 370 тысяч партизан, 70 тысяч подпольщиков. В Беларуси развернулось всенародное движение сопротивления, по масштабу и размаху которое не имеет аналогов в мировой истории. И память об этом передается нам буквально на генетическом уровне.  

Наш корреспондент Анна Корольчук вспомнила о народных героях.  

«И девушки, и дети уходили в партизаны». Почему белорусское народное ополчение не имеет аналогов в мире?-4

Июль 1941-го. По приказу Верховного главнокомандующего в Гомеле за 10 дней сформирован полк народного ополчения. В его ряды вступили те, кто не попал в армию, но был готов сражаться с наступающим врагом. Работники предприятий, которые не уехали в эвакуацию, учителя, медики и творческая интеллигенция. За месяц вокруг города гомельчане вырыли противотанковый ров длиной в 28 километров, соорудили доты и завалы. До подхода противника боролись с немецкими шпионами и диверсантами.  

«И девушки, и дети уходили в партизаны». Почему белорусское народное ополчение не имеет аналогов в мире?-7

Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:  
Здесь стояли бойцы народного ополчения, стояли, можно сказать, насмерть. Настолько, что после войны немецкий фельдмаршал фон Бок в своих мемуарах напишет, что гомельские индустриальные рабочие на ближних подступах к Гомелю остановили доблестные войска немецкого вермахта.  

Особенно жестокие бои проходили в окрестностях Поколюбич. На небольшой возвышенности защитники города в течение нескольких суток сдерживали врага, значительно превосходящего в силах. До сих пор здесь сохранились рельефы окопов, поросших травой.  

«И девушки, и дети уходили в партизаны». Почему белорусское народное ополчение не имеет аналогов в мире?-10

Денис Шугов, командир историко-патриотического клуба «Отечество»:  
Самые тяжелые здесь были, потому что здесь немцы сконцентрировали довольно значительный ударный кулак, который состоял из бронетехники и довольно значительного количества пехоты. Ему противостояли ополченцы, которые зачастую были вооружены только стрелковым вооружением. Из тяжелого вооружения они имели только три стрелковых пулемета или небольшое количество противотанковых пушек «сорокапяток».  

«И девушки, и дети уходили в партизаны». Почему белорусское народное ополчение не имеет аналогов в мире?-13

Мужество и самопожертвование народных ополченцев на некоторое время задержали наступление врага на Гомель: благодаря им многие жители успели эвакуироваться. К сожалению, большинство защитников при обороне пало – погибало 9 из 10. Прах героев перезахоронили в братской могиле на правом берегу Сожа.  

«И девушки, и дети уходили в партизаны». Почему белорусское народное ополчение не имеет аналогов в мире?-16

Анна Корольчук, корреспондент:  
50 дней борьбы в Гомельском направлении, еще неделя – в обороне Гомеля. В начальный период войны они имели колоссальное значение. Гитлеровскому командованию пришлось оттянуть сюда значительную часть своих сил – 25 дивизий. Тем самым ослабив наступление на Смоленск и Москву.  

«И девушки, и дети уходили в партизаны». Почему белорусское народное ополчение не имеет аналогов в мире?-19

Фашисты потеряли 80 тысяч солдат, более 200 танков и 100 самолетов. У народной борьбы с врагом не было возрастного ценза. Легендарного деда Талаша считают самым пожилым участником Великой Отечественной войны. В 98 лет он стал символом белорусского сопротивления. Угрозы для фашистов старик не представлял, мог доживать свой век в оккупации. Но Василий Исаакович, как настоящий полешук, был иной закалки. Терпеть бесчинства на родной земле не мог и отправился в лес на поиски партизан, предварительно инсценировав свою смерть, будто утонул в проруби. В отряде Мачульского Талаша уважали и берегли. Хоть старик и не стрелял по захватчикам из винтовки, он не менее эффективно бил пламенным словом в листовках и воодушевлял бойцов.  

«И девушки, и дети уходили в партизаны». Почему белорусское народное ополчение не имеет аналогов в мире?-22

Надежда Муратшина, заведующая отделом Петриковского краеведческого музея:  
Он в партизанском отряде пользовался авторитетом, командиры, отряды ему доверяли. Он поднимал дух молодых бойцов, которые впервые шли в бой, впервые взяли в руки оружие. Кстати, сам вызвался, чтобы его отправили в Москву, чтобы там он мог рассказать, что нашим белорусским партизанам не хватает оружия, медикаментов и одежды. Просил помощи, чтобы Москва поддержала белорусских партизан, которые сражаются с фашистами. Василия Исааковича услышали, и в Москве он также выступал по радио с призывами о том, чтобы его земляки усилили борьбу с фашистами.  

«И девушки, и дети уходили в партизаны». Почему белорусское народное ополчение не имеет аналогов в мире?-25

«Если дед Талаш бьется с гитлеровцами, то и остальным сомневаться нечего». Одно имя этого уникального человека само по себе было оружием против фашистов. В родную деревню Василий Исакович вернулся в 1943 году и дождался Победы. В Новоселках и по сей день хранят память о подвигах земляка – дом Талаша превратили в музей.  

Партизаны и подпольщики были надежной опорой для наступающей Красной армии. В Брагинском районе антифашистская группа из работников колхоза появилась в 1941 году, к ним присоединились молодые коммунисты и учителя. Они добывали оружие и боеприпасы и организовывали диверсии.  

«И девушки, и дети уходили в партизаны». Почему белорусское народное ополчение не имеет аналогов в мире?-28

Галина Дятел, младший научный сотрудник Брагинского исторического музея:  
Они совершили свой подрыв на реке Припять, где уничтожили большой немецкий гарнизон – около 500 человек. Фашисты схватили из партизанского отряда имени Зиновича связистку, нашли все фамилии, которые входили в партизанский отряд, и схватили многих партизан. Они в тюремные застенки кинули около 30 человек. И многих из них, кончено же, расстреляли.  

«И девушки, и дети уходили в партизаны». Почему белорусское народное ополчение не имеет аналогов в мире?-31

Первым освобожденным населенным пунктом Беларуси стал Комарин. Прорыв случился осенью 1943-го во время Черниговско-Припятской наступательной операции под командованием генерала Рокоссовского. С волнением и радостью воины-белорусы стремились ступить на родную землю и очистить ее от фашистов. На другом берегу Днепра их встречали партизаны.  

«И девушки, и дети уходили в партизаны». Почему белорусское народное ополчение не имеет аналогов в мире?-34

Валентина Шульга, учитель истории Комаринской средней школы:  
Моя мама вспоминала, что партизаны приносили муку, и моя бабушка там пекла хлеб партизанам. Многие в деревне это делали, помогали продуктами, многие – и девушки, и дети – уходили в партизаны.   

«И девушки, и дети уходили в партизаны». Почему белорусское народное ополчение не имеет аналогов в мире?-37

Восстанавливают события тех дней и по крупицам собирают истории местных героев в Комаринской школе. 35 лет назад здесь открылась музейная комната, наполнять которую педагогам помогают ученики. Школьники мечтают, чтобы там появился полноценный музей. Кому как не молодежи хранить правду о героическом прошлом своих предков? Уже сейчас Комарин начинает готовиться к празднованию 80-летия со дня освобождения от оккупации. 23 сентября здесь пройдут торжества. Они дадут старт юбилейным мероприятиям по всей Беларуси. Победу в Великой Отечественной войне белорусы ковали изо всех сил. Каждый внес свой вклад в сопротивление врагу. Потому приближающийся праздник такой любимый и долгожданный в нашей стране. Каждая семья знает ценность мира на этой земле и хранит память о своем герое.  

# Великая Отечественная война # общество # Анна Корольчук # Фотофакт

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