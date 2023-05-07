«И девушки, и дети уходили в партизаны». Почему белорусское народное ополчение не имеет аналогов в мире?

Новости Беларуси. Данные социсследования, которое проводили белорусские специалисты. Они опросили 900 респондентов из всех областей и Минска, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вопросы касались отношения к событиям Великой Отечественной войны и к празднованию 9 Мая. Так, белорусы гордятся тем, что живут в одной из стран, одержавших Победу, и считают Великую Отечественную одним из самых важных событий в нашей истории. С этим согласны 90 % опрошенных.

Впрочем, в этих цифрах нет ничего удивительного. В нашей стране война затронула практически каждую семью. Больше 1 миллиона 300 тысяч белорусов сражались на фронтах. Еще 370 тысяч партизан, 70 тысяч подпольщиков. В Беларуси развернулось всенародное движение сопротивления, по масштабу и размаху которое не имеет аналогов в мировой истории. И память об этом передается нам буквально на генетическом уровне. Наш корреспондент Анна Корольчук вспомнила о народных героях.

Июль 1941-го. По приказу Верховного главнокомандующего в Гомеле за 10 дней сформирован полк народного ополчения. В его ряды вступили те, кто не попал в армию, но был готов сражаться с наступающим врагом. Работники предприятий, которые не уехали в эвакуацию, учителя, медики и творческая интеллигенция. За месяц вокруг города гомельчане вырыли противотанковый ров длиной в 28 километров, соорудили доты и завалы. До подхода противника боролись с немецкими шпионами и диверсантами.

Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:

Здесь стояли бойцы народного ополчения, стояли, можно сказать, насмерть. Настолько, что после войны немецкий фельдмаршал фон Бок в своих мемуарах напишет, что гомельские индустриальные рабочие на ближних подступах к Гомелю остановили доблестные войска немецкого вермахта. Особенно жестокие бои проходили в окрестностях Поколюбич. На небольшой возвышенности защитники города в течение нескольких суток сдерживали врага, значительно превосходящего в силах. До сих пор здесь сохранились рельефы окопов, поросших травой.

Денис Шугов, командир историко-патриотического клуба «Отечество»:

Самые тяжелые здесь были, потому что здесь немцы сконцентрировали довольно значительный ударный кулак, который состоял из бронетехники и довольно значительного количества пехоты. Ему противостояли ополченцы, которые зачастую были вооружены только стрелковым вооружением. Из тяжелого вооружения они имели только три стрелковых пулемета или небольшое количество противотанковых пушек «сорокапяток».

Мужество и самопожертвование народных ополченцев на некоторое время задержали наступление врага на Гомель: благодаря им многие жители успели эвакуироваться. К сожалению, большинство защитников при обороне пало – погибало 9 из 10. Прах героев перезахоронили в братской могиле на правом берегу Сожа.

Анна Корольчук, корреспондент:

50 дней борьбы в Гомельском направлении, еще неделя – в обороне Гомеля. В начальный период войны они имели колоссальное значение. Гитлеровскому командованию пришлось оттянуть сюда значительную часть своих сил – 25 дивизий. Тем самым ослабив наступление на Смоленск и Москву.

Фашисты потеряли 80 тысяч солдат, более 200 танков и 100 самолетов. У народной борьбы с врагом не было возрастного ценза. Легендарного деда Талаша считают самым пожилым участником Великой Отечественной войны. В 98 лет он стал символом белорусского сопротивления. Угрозы для фашистов старик не представлял, мог доживать свой век в оккупации. Но Василий Исаакович, как настоящий полешук, был иной закалки. Терпеть бесчинства на родной земле не мог и отправился в лес на поиски партизан, предварительно инсценировав свою смерть, будто утонул в проруби. В отряде Мачульского Талаша уважали и берегли. Хоть старик и не стрелял по захватчикам из винтовки, он не менее эффективно бил пламенным словом в листовках и воодушевлял бойцов.

Надежда Муратшина, заведующая отделом Петриковского краеведческого музея:

Он в партизанском отряде пользовался авторитетом, командиры, отряды ему доверяли. Он поднимал дух молодых бойцов, которые впервые шли в бой, впервые взяли в руки оружие. Кстати, сам вызвался, чтобы его отправили в Москву, чтобы там он мог рассказать, что нашим белорусским партизанам не хватает оружия, медикаментов и одежды. Просил помощи, чтобы Москва поддержала белорусских партизан, которые сражаются с фашистами. Василия Исааковича услышали, и в Москве он также выступал по радио с призывами о том, чтобы его земляки усилили борьбу с фашистами.

«Если дед Талаш бьется с гитлеровцами, то и остальным сомневаться нечего». Одно имя этого уникального человека само по себе было оружием против фашистов. В родную деревню Василий Исакович вернулся в 1943 году и дождался Победы. В Новоселках и по сей день хранят память о подвигах земляка – дом Талаша превратили в музей. Партизаны и подпольщики были надежной опорой для наступающей Красной армии. В Брагинском районе антифашистская группа из работников колхоза появилась в 1941 году, к ним присоединились молодые коммунисты и учителя. Они добывали оружие и боеприпасы и организовывали диверсии.

Галина Дятел, младший научный сотрудник Брагинского исторического музея:

Они совершили свой подрыв на реке Припять, где уничтожили большой немецкий гарнизон – около 500 человек. Фашисты схватили из партизанского отряда имени Зиновича связистку, нашли все фамилии, которые входили в партизанский отряд, и схватили многих партизан. Они в тюремные застенки кинули около 30 человек. И многих из них, кончено же, расстреляли.

Первым освобожденным населенным пунктом Беларуси стал Комарин. Прорыв случился осенью 1943-го во время Черниговско-Припятской наступательной операции под командованием генерала Рокоссовского. С волнением и радостью воины-белорусы стремились ступить на родную землю и очистить ее от фашистов. На другом берегу Днепра их встречали партизаны.

Валентина Шульга, учитель истории Комаринской средней школы:

Моя мама вспоминала, что партизаны приносили муку, и моя бабушка там пекла хлеб партизанам. Многие в деревне это делали, помогали продуктами, многие – и девушки, и дети – уходили в партизаны.