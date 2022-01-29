У этого белорусского общественного объединения есть своя YouTube-студия. Рассказываем, какие проекты там создают

Новости Беларуси. В студии программы «Большой город» на СТВ Александр Шатько, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Юлия Алексеюк, ведущая:

Не каждое общественное объединение может похвастаться своей YouTube-студией. Вы все-таки живете в духе современных технологий. Можете подробнее об этом рассказать?

Александр Шатько, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Студия у нас молодая, у нас есть свои операторы, монтажеры, мы стараемся обучить ребят молодых, которые к нам приходят, чтобы они свои проекты, программы снимали. Пока мы только делаем первые шаги, пробуем, что пойдет, что не пойдет. Студия у нас более корпоративная, мы ведь некоммерческая организация. Мы больше работаем на наши общественные структуры, но можем похвастаться большим количеством проектов, которые мы сняли в патриотическом, гуманитарном формате не только для государственных структур, а именно для каких-то предприятий, организаций, именно в общественном формате.