У этого белорусского общественного объединения есть своя YouTube-студия. Рассказываем, какие проекты там создают

Новости Беларуси. В студии программы «Большой город» на СТВ Александр Шатько, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь».
Юлия Алексеюк, ведущая:
Не каждое общественное объединение может похвастаться своей YouTube-студией. Вы все-таки живете в духе современных технологий. Можете подробнее об этом рассказать?
Александр Шатько, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Студия у нас молодая, у нас есть свои операторы, монтажеры, мы стараемся обучить ребят молодых, которые к нам приходят, чтобы они свои проекты, программы снимали. Пока мы только делаем первые шаги, пробуем, что пойдет, что не пойдет. Студия у нас более корпоративная, мы ведь некоммерческая организация. Мы больше работаем на наши общественные структуры, но можем похвастаться большим количеством проектов, которые мы сняли в патриотическом, гуманитарном формате не только для государственных структур, а именно для каких-то предприятий, организаций, именно в общественном формате.
То есть мы показываем то, насколько у нас гражданское общество мощно развивается и достаточно динамично. В том числе проводим ряд акций, снимаем передачи, промо ролики, касаемые детей, попавших в сложные ситуации, семей, где дети-инвалиды, участвуем в этих акциях, делаем съемки, приглашаем в студию, зовем знаковых людей для Республики Беларусь, собираем для них деньги, через такой формат. Мы на начальном этапе. Мы еще очень молодые, мы будем учиться, в том числе и у вас, как это делать правильно.
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